Coney Minds publiceert transparantieverslag 2023

Coney Minds, een niet-OOB accountancykantoor, kondigt de publicatie aan van haar transparantieverslag voor het jaar 2023. Dit verslag geeft een analyse van de bedrijfsprestaties, successen en uitdagingen van de afgelopen twee jaar.

Het verslag, samengesteld door Coney Minds, Audit & Analytics, belicht de successen en tegenslagen die het bedrijf heeft ervaren, evenals prestaties en leerzame momenten die zijn voorgekomen. Door transparantie na te streven, wil het kantoor belanghebbenden een beter inzicht in de kansen en uitdagingen waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd.

Organische groei

Een opvallend kenmerk van het transparantieverslag is de nadruk op organische groei. Coney Minds is naar eigen zeggen trots op de groei via eigen kracht, zonder externe financiering of overnames. Door zelf te investeren in mensen, technologie en kwaliteit streeft het bedrijf naar verbetering binnen de organisatie.

Het verslag blikt niet alleen terug op de jaren 2023 en 2022, maar werpt ook een blik op de toekomst van Coney Minds. Strategische doelstellingen en groeikansen worden geïdentificeerd om de positie van het bedrijf in de markt te versterken en duurzame waarde te creëren op lange termijn.

Meer weten of het verslag zelf lezen? Je kunt het verslag op de website van Coney Minds lezen. Dat kan via deze link.