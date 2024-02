KPMG: uitstel jaarcijfers, honderden medewerkers betrokken bij examenfraude

KPMG stelt publicatie van de jaarcijfers uit vanwege het nog lopende onderzoek naar examenfraude, maar heeft nu wel het transparantieverslag over 2022/2023 gepubliceerd. Daarin wordt al toegelicht wat er tot nu toe is gevonden. Gedurende de afgelopen vijf jaar waren gemiddeld meer dan 100 medewerkers per jaar betrokken bij het delen van antwoorden. Veel jaarcijfers over het gebroken boekjaar 2022/2023 worden in het verslag nog niet gegeven. Wel is al duidelijk dat de omzet bij KPMG met 11,5% steeg naar € 392 miljoen.

Raad van bestuur

“Laten we duidelijk zijn: het delen van antwoorden is volstrekt onaanvaardbaar. Ons bedrijf steunt op vertrouwen en we moeten te allen tijde integer handelen”, schrijft de Raad van Bestuur onder meer in het verslag. “We willen begrijpen waarom dit is gebeurd. Daarom hebben we verschillende onderzoeksmethoden uitgevoerd en zijn we begonnen met een grondige analyse van de oorzaken, zodat we corrigerende maatregelen kunnen nemen voor zinvolle verandering. We moeten ons begrip van ethische cultuur en gedrag verdiepen, het belang van openheid benadrukken en elkaar verantwoordelijk houden, pogingen om wangedrag te rationaliseren aanpakken en opnieuw duidelijk maken aan onze medewerkers wat we verwachten op het gebied van toon en ethische praktijk.”

Stand van het onderzoek

Het onderzoek wordt op dit moment afgerond, meldt KPMG. Al eerder werd bekend dat publicatie van de jaarcijfers vanwege het onderzoek langer op zich liet wachten dan gebruikelijk, maar dat wordt nu verder uitgesteld.

In een apart hoofdstuk in het transparantieverslag gaat KPMG in op de stand van zaken rond het onderzoek: “In 2022 zijn we gestart met een onderzoek naar het delen van antwoorden in verband met verplichte trainings/tests, nadat onze Compliance Office op de hoogte werd gebracht door een klokkenluider. Onze belangrijkste toezichthouders – de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Nederland en het Public Company Accounting Oversight Board in de VS (PCAOB) – zijn op de hoogte gebracht van het onderzoek. Uit het onderzoek is gebleken dat gedurende de afgelopen vijf jaar gemiddeld meer dan 100 medewerkers per jaar betrokken waren bij het delen van antwoorden.

Het delen van antwoorden met betrekking tot verplichte trainingstests is volstrekt onaanvaardbaar. We realiseren ons dat we te allen tijde ethisch en integer moeten handelen. Er is een disciplinair proces gestart. Betrokkenen zijn (financieel) gestraft en, afhankelijk van hun betrokkenheid en functieniveau, hebben een aantal personen het bedrijf verlaten. In het kader van het onderzoek heeft Roger van Boxtel ontslag genomen als voorzitter van de Raad van Toezicht en heeft Marc Hogeboom zijn functie als Hoofd van Assurance neergelegd.

We voeren een grondige Root Cause Analysis (RCA) uit omdat we willen begrijpen waarom dit is gebeurd en hoe we kunnen voorkomen dat het opnieuw gebeurt. Tot nu toe tonen de bevindingen aan dat we het belang van openheid moeten benadrukken, pogingen tot rechtvaardiging van wangedrag moeten aanpakken en opnieuw moeten vaststellen wat we verwachten op het gebied van toon en ethische praktijk op alle niveaus binnen onze organisatie. Daarnaast moeten we de vormgeving van online training evalueren en ervoor zorgen dat deze trainingen relevant zijn voor de deelnemers.

In onze Statement of Effectiveness 2022/2023 hebben we een ontbrekende monitoringscontrole geïdentificeerd, gecategoriseerd als ernstig maar niet alomtegenwoordig. Als remedie om het risico van het delen van antwoorden te verminderen, hebben we deze aanvullende monitoringscontrole geïmplementeerd in ons Kwaliteitsmanagementsysteem. Deze controle is operationeel met ingang van het boekjaar 2023/2024.

Verder zijn we gestart met een cultuurprogramma over ethiek en integriteit voor al onze medewerkers. Het remediatieproces zal nauwlettend worden gevolgd door de Raad van Toezicht en onze toezichthouders.”

Het transparantieverslag is hier te vinden.

