BADO-notitie over toets prestatielevering bij inkopen door decentrale overheden

De Commissie Bedrijfsvoering Auditing Decentrale Overheden (BADO) heeft een notitie uitgebracht over de toets op de prestatielevering bij inkoop door decentrale overheden.

De commissie BADO bestaat uit deskundigen die onder meer werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, de VNG, de NBA, accountantskantoren/diensten en het rijk. In de notitie ‘Vastlegging en onderbouwing prestatielevering bij inkopen door decentrale overheidsorganisaties’ wordt aangegeven waar de aandacht naar uit moet gaan bij de vastlegging en onderbouwing van de prestatielevering bij inkopen door decentrale overheidsorganisaties. ‘In deze notitie wordt ingegaan op de nadere stratificering van de inkopen naar deelmassa’s, afhankelijk van de risico’s. Op die manier kunnen de interne en externe controle op de prestatielevering gerichter plaatsvinden’, licht de commissie toe.

Afstemming met accountant

Decentrale overheden ontvangen en behandelen inkoop- en investeringsfacturen, maar bijvoorbeeld ook declaraties. Voordat de facturen en declaraties voor akkoord ter betaling geautoriseerd worden, moet onafhankelijk van de inkoopfunctie vastgesteld worden dat de gefactureerde en gedeclareerde prestaties daadwerkelijk geleverd zijn. De notitie bevat handreikingen voor decentrale overheidsorganisaties en ook voor accountants die (interne / externe) controlewerkzaamheden verrichten. ‘Het is aan de decentrale overheid zelf om de norm te bepalen, wanneer prestatielevering voldoende is vastgesteld. Zij kan daarbij grenzen hanteren die aangeven, wanneer zwaardere dan wel lichtere eisen aan de onderbouwing van de prestatielevering gelden. Die grenzen zullen in de procesbeschrijving moeten zijn opgenomen. Het is aan te bevelen om het beleid vooraf af te stemmen met de accountant, om zo de gevolgen voor zijn controle te kunnen bepalen’, aldus de commissie. ‘Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de accountant en de decentrale overheid om aan de voorkant overleg te voeren over opzet, bestaan en werking van het inkoopproces en (interne) controle van prestatielevering.’

De BADO-commissie en ook de NBA-sectorcommissie Decentrale Overheden (SDO) publiceren regelmatig notities rondom controlethema’s. Eerder deze maand verscheen de SDO-notitie Jeugdzorg en WMO.