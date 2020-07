Schuiteman kiest voor ERP van AFAS: oprecht betrokken én in control

Ook Schuiteman Accountants en Adviseurs kiest voor de software van AFAS. Vanaf 1 januari 2021 werkt het bedrijf met de ERP- en HRM-software uit Leusden. Jorrit Koops, partner bij Schuiteman: ‘We zijn accountant, maar vooral ook adviseur, klankbord en sparringpartner. Doordat we straks al onze data in één systeem verwerken, krijgen we meer controle over onze processen. Dat scheelt tijd, en levert ons meer inzicht op. Daardoor zijn wij een nog betere partner voor onze klanten.’

Koops: ‘We zijn bij de keuze voor een softwarepartner niet over één nacht ijs gegaan. We zijn blij dat we met AFAS echt een partnership aan kunnen gaan. Dat past ons beter dan een reguliere klant-leveranciersverhouding.’

Nadruk op SAMEN

Met vijf vestigingen, opererend in heel midden-Nederland en 175 medewerkers is een goede samenwerking bij de implementatie ook wel noodzakelijk, vertelt Bernard-Paul Hakkenberg, commercieel directeur bij AFAS: ‘We hebben natuurlijk veel ervaring met implementaties bij accountants- en advieskantoren. Genoeg om te weten dat de kern weliswaar vergelijkbaar is, maar dat ook ieder kantoor zijn eigen stijl van werken heeft. We zijn door die krachtige standaard in staat aan te sluiten bij zowel de grote als kleine kantoren en hebben, doordat de basis al staat, tijd om met onze klant in gesprek te gaan over de belangrijke zaken in de organisatie.’ Bij Schuiteman gebeurt dat onder de projectnaam SAMEN Succesvol. Samen staat voor Schuiteman, AFAS, Meerwaarde, Eenvoud en Nu. Koops: ‘Dat vat precies samen waar we naar streven. En het past perfect bij wat we doen.’

De bedrijfsvoering ontzorgt

Schuiteman neemt per 1 januari 2021 de onderdelen financieel, CRM, HRM en Payroll, projecten, het intranet en de klantportal in gebruik. Koops: ‘Juist de integratie van alles in één systeem maakt de software van AFAS zo krachtig en helpt onze organisatie echt vooruit. Met het in gebruik nemen van deze software verwachten wij nog meer betrokken te zijn bij wat er speelt bij onze cliënten en ze nog beter van dienst te kunnen zijn, al is het alleen al omdat we grip hebben op wat er intern speelt.’

Over Schuiteman Accountants & Adviseurs

Op 1 oktober 1968 begonnen Hein en Riek Schuiteman een accountantskantoor op hun zolderkamer. Ruim vijftig jaar later is Schuiteman Accountants & Adviseurs vijf vestigingen en zo’n 175 medewerkers rijker. Al die tijd is de kern van de zaak onveranderd: Schuiteman is een partner voor zijn relaties; betrokken bij elke fase van het ondernemerschap. Behalve accountant en adviseur zijn ze sparringpartner en klankbord. Ze kennen de ambities van hun klanten, moedigen klanten aan, helpen ze een stap op weg en zoeken samen naar oplossingen.