AFAS voert vierdaagse werkweek definitief in

Softwarebedrijf AFAS stapt, na een proefperiode, definitief over op een vierdaagse werkweek. Het zou tot meer rust leiden en daardoor juist een hogere productiviteit.

Medewerkers die eerder vijf dagen werkten, zijn voortaan op vrijdag vrij, zonder loonverlies. De ingreep past binnen een bredere strategische koers waarin efficiëntie, digitalisering en werkgeluk centraal staan.

Impact op de werkweek: compacter en intensiever

De kern van het model is simpel: hetzelfde werk doen in minder uren. AFAS ziet hier vooral kansen door verdere automatisering, procesoptimalisatie en de inzet van kunstmatige intelligentie. Volgens algemeen directeur Bas van der Veldt zijn er ’tal van efficiëntieslagen te maken’, zo laat hij aan de Volkskrant weten.

Uit intern onderzoek en kwalitatieve evaluaties, onder meer uitgevoerd door bedrijfsantropoloog Jitske Kramer, blijkt dat werknemers overwegend positief zijn. Vrijdagen worden benut voor rust, reflectie en persoonlijke ontwikkeling, bij Afas de ‘ontwikkeldag’ genoemd. Zo kunnen ze een taal leren, vrijwilligerswerk doen of gebruiken voor gezin- of mantelzorg.

Praktische inrichting: flexibiliteit met grenzen

Toch ervaart een deel van het personeel de nieuwe werkweek als intensiever. Er klinkt wrevel over collega’s die toch op vrijdag doorwerken. Van der Veldt erkent dat hij zelf op vrijdagen soms ook werkt: een half uur, soms vier uur. “Maar het voelt anders,” zegt hij. “Medewerkers mogen zelf kiezen wat ze doen, als het totaalplaatje maar klopt.”

De verwachting blijft wel dat klanten met urgente vragen ook op vrijdagen geholpen worden. Structureel te veel werk is een signaal dat processen beter ingericht moeten worden of dat automatisering verder kan worden doorgevoerd. AFAS schrapte interne activiteiten die veel tijd kostten, zoals de sportdag en diverse vergadermomenten. Vergaderen gebeurt korter, minder vaak en vaker staand.

Automatisering en AI als katalysator

AI speelt een steeds grotere rol in het afhandelen van klantvragen en interne processen. Chatbot Jonas vormt inmiddels de eerste lijn van de klantenservice. Toch blijkt de adoptie van AI nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sommige medewerkers ervaren wat intern inmiddels ‘AI-schaamte’ wordt genoemd: het gevoel dat je niet durft toe te geven dat je AI lastig vindt. Volgens Van der Veldt gaat het om uitzonderingen. “Als mensen zien dat het tijd oplevert en het werk leuker maakt, vallen ze meestal om.”

Wat gaat er verloren?

In een compactere werkweek is de vraag of er sociale cohesie verdwijnt. Van der Veldt ziet dat niet gebeuren. “We hebben nog steeds tijd voor gesprekken en koffiemomenten. Misschien voelt het voor sommigen iets minder, maar ik zie geen afname die schadelijk is.”

De vierdaagse werkweek lijkt bij AFAS vooral te functioneren dankzij sterke automatisering, schaalbaarheid en een abonnementsmodel zonder declarabele uren. Kramer benadrukt dat dit model niet automatisch toepasbaar is voor elke sector. Voor AFAS levert het echter een duidelijke trend op: 98 procent van medewerkers en klanten ervaart volgens intern onderzoek meer balans. De organisatie werkt intensiever, maar ook doelgerichter met meer rust buiten kantooruren.