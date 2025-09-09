Tevredenheid bij AFAS over vierdaagse werkweek

Sinds de invoering van een vierdaagse werkweek vanaf 1 januari 2025 gaat bij softwarebedrijf AFAS de deur van het kantoor op vrijdag dicht. Het is een pilot, maar binnen de organisatie smaakt het naar meer. Dat komt naar voren uit onderzoek dat antropoloog Jitske Kramer deed in opdracht van AFAS.

Sinds januari werken de ruim 700 medewerkers van AFAS vier dagen per week, met behoud van salaris. Volgens Kramer heeft de gezamenlijke vrije dag invloed op de manier van werken. De week wordt korter en intensiever, maar ook overzichtelijker. Medewerkers geven aan bewustere keuzes te maken, onnodige taken te schrappen en daardoor meer balans te ervaren.

Uit interviews en enquêtes blijkt dat de vrije vrijdag door veel medewerkers als luxe wordt ervaren. Het geeft ruimte voor gezin, sport, studie of rust. Tegelijkertijd ervaren sommigen een zekere druk om die tijd zinvol te besteden. Ondanks die verschillen overheerst het gevoel dat de vrije vrijdag medewerkers meer vrijheid geeft dan voorheen.

De eerste resultaten zijn dus positief, stellen AFAS en Kramer. Ondanks de kortere werkweek bleef de productiviteit gelijk of steeg zelfs. Medewerkers zeggen meer plezier en energie in hun werk te ervaren. Ook groeide de omzet in de eerste maanden van 2025 met 11 procent. Tegelijkertijd geven medewerkers aan dat werk soms als zwaarder wordt ervaren: door de kortere werkweek zijn pieken beter merkbaar en voelt de werkdruk soms intenser.

“Voor ons is dit geen marketingstunt, maar een serieuze keuze”, zegt Bas van der Veldt, CEO van het familiebedrijf uit Leusden. “De tijd die we besparen dankzij slimme technologie, geven we terug aan onze mensen. Zo blijft er ruimte voor aandacht, kwaliteit en plezier.”

AFAS blijft de effecten van de vierdaagse werkweek volgen. Wat begon als een pilot, smaakt naar meer binnen de organisatie. “Terug naar vijf dagen? Dit experiment laat zien dat het anders kan. Minder werken kan juist leiden tot méér”, zegt van der Veldt. Het softwarebedrijf hakt in november 2025 de knoop door of het de vierdaagse werkweek voortzet en in welke vorm dat zal zijn.

Het onderzoek van Jitske Kramer is hier te vinden.