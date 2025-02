“Minder administratieve belasting, meer focus op de klant”

Dankzij het alles-in-één systeem is het overzicht vergroot, waardoor ze nu veel efficiënter werken en de kwaliteit van hun dienstverlening direct verbetert.

Automatisering en gestroomlijnde workflows

AFAS heeft bovendien geholpen bij het oplossen van specifieke problemen die Zwanenberg Advies tegenkwam. Aniëlka Emmen vertelt: “De software van AFAS heeft voor ons een specifiek probleem opgelost, vooral bij het doen van fiscale aangiften en het beheren van de workflow voor jaarrekeningen.”

Dankzij AFAS kunnen ze nu automatische controles uitvoeren en gegevens uit verschillende bronnen rechtstreeks importeren, wat de kans op fouten vermindert en de verwerkingstijd verkort. Het systeem biedt uitgebreide ondersteuning voor btw-aangiften, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, zodat alles op de juiste manier en op tijd wordt ingediend. “Het is veel fijner om alles in één systeem te hebben en je totale dienstverlening vanuit één systeem te kunnen doen”, aldus Aniëlka Emmen.

Wat betreft de workflow van jaarrekeningen, is het proces aanzienlijk gestroomlijnd. Alle gegevens zijn nu op één centrale plaats beschikbaar, wat het voor de accountants van Zwanenberg Advies mogelijk maakt om snel en efficiënt samen te werken aan de jaarrekeningen. Het systeem biedt visueel overzicht over de status van de jaarrekeningen, en zorgt ervoor dat alle stappen, van het verzamelen van gegevens tot de uiteindelijke goedkeuring, nauwkeurig worden gevolgd. “Het is altijd lastig om te weten welke collega met welke taak bezig is. Via de workflow is het makkelijk te achterhalen waar een aangifte zich bevindt.”

Blijf bij de standaard

Aniëlka Emmen van Zwanenberg Advies raadt collega-accountants aan zoveel mogelijk vast te houden aan de standaard die AFAS biedt. “Blijf bij de standaard. Dit zorgt uiteindelijk voor het minste werk. Het is soms lastig, maar het is de beste manier om processen efficiënt te houden.” Door deze standaardaanpak heeft Zwanenberg Advies zowel de fiscale aangiften als de workflow voor jaarrekeningen beter georganiseerd. Hierdoor blijft er meer tijd over voor wat echt telt: waarde toevoegen voor de klant.

In de toekomst hoopt Aniëlka Emmen Zwanenberg Advies meer toegevoegde waarde te bieden aan hun klanten door administratieve processen te beperken en meer tijd te besteden aan persoonlijke gesprekken en het oplossen van klantproblemen.

