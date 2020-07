Bij veel bedrijven dreigt ingrijpen door betalingsproblemen

Crisismanagers en interim-bestuurders verwachten een druk najaar door bedrijven die in moeilijkheden komen vanwege het aflopen van steunmaatregelen en betaalpauzes van banken. Dat blijkt uit een rondgang van het FD.

De verwoestende impact van de coronacrisis wordt vooral in het derde en vierde kwartaal van dit jaar zichtbaar, voorspellen herstructureringsexperts. Diederik van den Biggelaar van adviesorganisatie Mandaat verwacht bijvoorbeeld dat de afdelingen bijzonder beheer van de banken na de zomer snel volstromen met bedrijven met betalingsproblemen. In dat geval komen automatisch ook meer verzoeken om interim-bestuurders te plaatsen bij bedrijven in moeilijkheden.

‘Oog van de storm’

Die instroom is nu nog heel beperkt, geven Rabobank en ING aan. ‘We houden er rekening mee dat we ons bevinden in het oog van de storm en dat ons na de zomer economisch nog een zware tijd te wachten staat’, waarschuwde NVB-voorzitter Chris Buijnk begin deze maand al.

Infuus

Ook anderen verwachten dat het na de zomer snel drukker wordt. ‘De bedrijven liggen nog massaal aan het infuus’, zegt Jos Zandhuis van Boer&Croon. ‘En ze betalen geen belasting, want dat hoeft voorlopig niet. En ja, dan kun je ook nog wel een keer op vakantie. Dat is wat er nog volop gebeurt.’

Bron: FD

________________________________________________________________________________________________________________

Interessante online PE-sessies tijdens de AV-week van 21 t/m 25 september:

Slechts € 59,- per sessie | 1 PE-punt