Loyens & Loeff moet € 21 miljoen betalen om verkeerd fiscaal advies bedrijfsopvolging

Advocaten- en belastingadvieskantoor Loyens & Loeff moet € 21 miljoen schadevergoeding betalen aan de erven van de in maart overleden Farm Frites-oprichter Gerrit de Bruijne, heeft de rechtbank Rotterdam bepaald. Voorganger Loeff Claeys Verbeke van het gerenommeerde kantoor stelde de succesvolle ondernemer in de jaren negentig een belastingconstructie voor waarbij De Bruijne tijdelijk op Curaçao zou gaan wonen om op die manier zijn vermogen grotendeels aan zijn kinderen over te dragen tegen betaling van zo min mogelijk belasting. De successierechten op de Antillen zijn namelijk veel lager dan in Nederland.

Aanslagen van bijna 100 miljoen gulden

De Belastingdienst ging met die constructie echter niet akkoord omdat De Bruijne volgens de fiscus in de praktijk de meeste tijd gewoon in Nederland doorbracht. Hij leidde namelijk ondertussen de Nederlandse fritesfabrikant. De Belastingdienst legde daarom alsnog aanslagen inkomstenbelasting en schenkbelasting op tot bijna honderd miljoen gulden nadat het echtpaar na twee jaar naar Nederland was teruggekeerd.

Schikking niet geaccepteerd

De Bruijne liet het daar niet bij zitten en spande een rechtszaak aan over de kwestie. Daarbij werd hij eerst bijgestaan door Loeff Clays Verbeke en later door fusiekantoor Loyens & Loeff. De Bruijne besloot een schikkingsvoorstel van de Belastingdienst van rond de 35 miljoen gulden niet te accepteren, maar in 2004 kreeg de fiscus gelijk van het gerechtshof.

Aansprakelijkstelling Loyens & Loeff

De ondernemersfamilie probeerde vervolgens de schade te verhalen op Loyens & Loeff. Het kantoor werd aansprakelijk gesteld voor € 50 miljoen schade door verkeerd advies bij zowel de Antilliaanse belastingconstructie als bij het schikkingsvoorstel van de fiscus.

De Bruijne zelf ook verantwoordelijk

De rechtbank oordeelde daarover eerder in een tussenvonnis dat naast Loyens & Loeff ook De Bruijne zelf blaam treft. Zo maakte de ondernemer zijn verhuizing niet geloofwaardig door algemeen directeur van Farm Frites te blijven, zijn Nederlandse dienstwoning niet te ontruimen en een tand- en huisarts in Nederland aan te houden. De schade van de mislukte fiscale constructie werd daarom voor 30% toegerekend aan Loyens & Loeff, voor 70% aan De Bruijne.

Schade schikkingsvoorstel

De schade als gevolg van het niet doorgaan van het schikkingsvoorstel komt volledig op het conto van Loyens & Loeff, blijkt uit het maandag gepubliceerde vonnis van de rechtbank Rotterdam. De totale schadevergoeding die die het kantoor moet betalen aan de ervan wordt vastgesteld op € 21 miljoen.

Reactie Loyens & Loeff

Een woordvoerder van Loyens & Loeff laat desgevraagd aan vakblad advocatie.nl weten dat het nog niet bekend is of het kantoor in hoger beroep gaat. Ook de betrokken aansprakelijkheidsverzekeraars hebben daar iets over te zeggen. “Aangezien dit een zaak van zeer lang geleden uit de tijd van Loeff Claeys Verbeke betreft, komt de vergoeding van de schade deels terecht bij de stichting die toeziet op de afhandeling van oude zaken. De verdere afhandeling vindt plaats met de verzekeraars.”

