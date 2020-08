Interessant fenomeen: zowel aantal werklozen als werkenden stijgt

In juli waren 419 duizend mensen werkloos, dat is 4,5 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 35 duizend werklozen per maand bij. Het aantal werkenden nam de afgelopen drie maanden ook toe, met gemiddeld 8 duizend per maand. Dat meldt het CBS.

Werkloosheid neemt toe

Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator worden mensen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk, die hier recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn, met ‘werkloos’ aangeduid. Met 419 duizend werklozen in juli was 4,5 procent van de beroepsbevolking werkloos. In juni was dat 4,3 procent.

Beroepsbevolking groeit ook

In de afgelopen drie maanden groeide de beroepsbevolking (de werkzame en de werkloze beroepsbevolking samen) met gemiddeld 44 duizend mensen per maand. Deze groei volgde op een forse daling van de beroepsbevolking in april, na het uitbreken van de coronacrisis. Vooral in juni nam de beroepsbevolking weer toe, en ook in juli groeide deze licht. Deze toename betrof voor het merendeel werklozen. UWV registreerde eind juli 301 duizend lopende WW-uitkeringen, dat is evenveel als in juni.

Geflatteerd beeld

Toch geeft de officiële werkloosheid een beetje een geflatteerd beeld van hoe de arbeidsmarkt er in deze crisis voorstaat. Het aantal banen nam namelijk sinds het begin van de crisis af met meer dan 320.000. Dat zie je niet direct in de werkloosheid, omdat iemand pas officieel werkloos is als hij of zij geen baan heeft, wel op zoek is naar een baan én direct beschikbaar is voor werk. Veel mensen die hun baan verliezen voldoen niet direct aan die alle drie de criteria. Dit verklaart waarom zowel het aantal werklozen als werkenden kan stijgen. De vooruitzichten blijven evenwel somber. Vorige week waarschuwde minister van Financiën Wopke Hoekstra dat we nog ‘een lastige fase voor de boeg hebben‘. Hij noemde de huidige crisis de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog.

Bron: CBS