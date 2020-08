‘Noodsteun 3.0 loopt tot ver in 2021 door, wel afzwakking’

Het kabinet trekt waarschijnlijk miljarden uit voor een nieuw pakket noodsteunmaatregelen die nog tot ver in 2021 zullen doorlopen. Tegelijkertijd worden zowel de hoogte van de vergoedingen als de doelgroep beperkt. Daarmee krijgen vooral bedrijven steun die echt nog niet zonder overheidssteun kunnen, zoals in de horeca, evenementenbranche en cultuursector. Dat melden Haagse bronnen aan het AD.

De verwachting is dat het noodpakket 3.0 wellicht volgende week al wordt gepresenteerd. Het kabinet zou dicht bij overeenstemming zijn over de maatregelen, die op 1 oktober ingaan.

NOW aangepast

De grootste aanpassing zal naar verwachting de NOW-regeling betreffen. Alleen bedrijven met minimaal 30 procent omzetverlies komen straks nog voor NOW-steun in aanmerking, nu is dat nog 20 procent. Ook wordt het deel van de loonsom dat via de regeling gecompenseerd wordt stapsgewijs afgebouwd. Dat percentage wordt geleidelijk van 90 procent naar respectievelijk 80, 70 en 60 procent afgebouwd. Ook krijgen bedrijven meer ruimte om overbodig personeel te ontslaan, waarschijnlijk door het volledig schrappen van de ontslagboete.

Tozo en TVL voortgezet

De Tozo- en TVL-regelingen blijven naar verwachting ook in het derde steunpakket overeind. Wel zouden er regels op detailniveau worden aangepast om fraude tegen te gaan.