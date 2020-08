Victor Muller: ‘Administratie helemaal niet zoek’

Volgens Victor Muller is de situatie rondom het faillissement van autobedrijf Spyker Services minder dramatisch dan gesteld. Zo is de administratie helemaal niet zoek, zoals de curator enkele dagen geleden zei.

Rommelfaillissement

Het verslag van de curator meldde een waslijst aan problemen rondom de afwikkeling van het faillissement. Zo ontbreekt de administratie grotendeels, is de jaarrekening 2018 nog niet gedeponeerd, liepen geldstromen over bankrekeningen van gelieerde bedrijven die buiten het bankroet vallen, waren rekeningen van een verhuurder onbetaald, zijn betalingen van de koper van de voorraad niet ontvangen en zou een kostbare sportwagen uit de boedel verdwenen zijn.

‘Administratie bestaat’

Muller, die aanvankelijk niet wilde reageren, vertelt nu tegen RTL Z dat het allemaal wel meevalt. De administratie bestaat volgens hem wel degelijk, maar is tijdelijk niet beschikbaar omdat een rekening aan softwareleverancier Exact niet is betaald. Het zou slechts om enkele duizenden euro’s gaan. Muller stelt dat die rekening vijf maanden na het bankroet nog steeds niet is voldaan, omdat het onderdeel is van een volledige afrekening met alle schuldeisers. Ook is er een jaarrekening over 2018, en is die tijdig gedeponeerd. Daarover heeft hij de curator naar eigen zeggen inmiddels geïnformeerd.

Verdwenen sportwagen

Ook ontkent de ondernemer dat er iets mis is met de transactie rond een Spyker C8 Preliator. Die dure sportwagen werd vorig jaar door Spyker Services verkocht, maar zou nog niet zijn betaald. Volgens Muller is de aankoopsom echter verrekend met ‘aanzienlijke leningen’ die het failliete servicebedrijf bij het moederbedrijf Spyker Limited had uitstaan. ‘Die C8 is niet verdwenen, maar staat gewoon in Duitsland in opslag, bij onze partner Milan Morady.’ Het meest vervelend vindt de ondernemer de suggestie dat dit Duits-Luxemburgse bedrijf haar verplichtingen niet is nagekomen na de overname van voorraden en onderdelen. ‘Wij werken nog met Milan Morady samen, en zij zijn niet blij met deze berichtgeving.’

Schadeloosstelling vertraagd

Dat de schadeloosstelling van de schuldeisers van Spyker Services flink is vertraagd, erkent Muller wel. ‘Dat is het gevolg van de pandemie. Daardoor zat de hele financiële wereld maandenlang op slot. Ook vielen financiers af, omdat alle bedrijven hun cash zijn gaan vasthouden.’ Muller benadrukt dat het nog steeds de bedoeling is om op korte termijn een crediteurenakkoord te bereiken. ‘Dat moet binnen twee tot drie weken op tafel liggen. Vanwege alle procedures onder meer bij de rechtbank, duurt het dan nog wel twee tot drie maanden voordat alles helemaal rond is.’ Curator Steffens was vandaag onbereikbaar voor een reactie.

