Deel administratie zoek bij Spyker Services

Nu bij het failliete autobedrijf Spyker Services een deel van de administratie zoek blijkt, is het laatste restje decorum verdwenen bij wat ooit het meest prestigieuze automerk van Nederland was.

Failliet

Spyker Services is wat overbleef nadat Spyker stopte met het bouwen van exclusieve sportauto’s. Het bedrijf verzorgde het onderhoud aan de circa 250 Spykers die nog rondrijden. Ook leverde het onderdelen. Op 20 maart 2020 ging het bedrijf op de fles. Als autobouwer bestaat Spyker nog altijd – een faillissement in 2014 werd teruggedraaid – maar na het mislukte samengaan met Saab en de verzelfstandiging is nog maar mondjesmaat iets van het merk vernomen. Hetzelfde geldt voor de flamboyante eigenaar Victor Muller, die ook nu het zwijgen toe doet.

Geen jaarrekening

De curator van Spyker Services, Dennis Steffens, heeft er ondertussen een zware kluif aan. Zo is de administratie van het bedrijf grotendeels zoek en is er geen jaarrekening over 2018 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ‘In dit faillissement zijn inderdaad veel zaken niet helder’, bevestigt Steffens aan RTL Nieuws. ‘Zo beschikte dit bedrijf niet eens over een eigen bankrekening. Daardoor lopen er een heleboel zaken met andere Spyker-entiteiten door elkaar.’ Ondertussen eist de verhuurder van een voormalig bedrijfspand in Zeewolde de betaling van rekeningen die niet voldaan zouden zijn en is er onenigheid met Milan Morady, een Duits-Luxemburgs bedrijf dat vrijwel de volledige voorraad van Spyker Services overnam. Omdat onderdelen zouden ontbreken, houdt het bedrijf de helft van de betaling achter. Daardoor dreigt de curator naast 337.500 euro voor de boedel te grijpen.

Sportwagen weg

Ook opmerkelijk is dat elf maanden vóór het faillissement een kapitale sportwagen aan de boedel werd onttrokken, waardoor schuldeisers mogelijk zijn gedupeerd. In april 2019 werd de Spyker C8 Preliator voor 315.000 euro verkocht aan een ander Spyker-bedrijf, dat niet failliet is. Volgens curator Steffens werd de wagen echter niet betaald. Er bestaat nog een kans dat het faillissement uiteindelijk toch eenvoudig kan worden afgewikkeld. Uit het verslag blijkt namelijk dat ondernemer Muller heeft beloofd de schuldeisers schadeloos te stellen. Het geld daarvoor zou hij ophalen via obligatieleningen of de verkoop van merkrechten. ‘Het verleden heeft uitgewezen dat de heer Muller vaak mooie dingen toezegt, maar die lang niet altijd waarmaakt’, zegt de curator tegen RTL Z. Volgens Steffens is er voor de terugbetaling van schuldeisers en de bijkomende kosten inmiddels zo’n 800.000 tot 850.000 euro nodig. ‘Dat bedrag zou voor de heer Muller en zijn bedrijven inderdaad behapbaar moeten zijn. Maar aan de andere kant produceert Spyker al jaren geen auto’s meer, en zijn de schulden ook bij de andere Spyker-entiteiten flink opgelopen.’

Curator heeft middelen

Als Muller weigert om samen te werken met de curator, kan die zijn eigen plan trekken en het merkrechten en intellectueel eigendom zelfstandig verkopen, in samenspraak met de Belastingdienst die ze in onderpand heeft. Ook kan hij Muller aansprakelijk stellen voor het financiële tekort in de boedel. ‘Juridisch gezien is er sprake van onbehoorlijk bestuur, alleen al omdat de jaarrekening over 2018 niet is gedeponeerd. Of dat daadwerkelijk een belangrijke reden is voor het faillissement, zal nog moeten blijken.’

Bron: RTL