Hoofdkantoor Alfa Accountants installeert slimme bandenpomp

Met de juiste bandenspanning rijden auto’s zuiniger. Daarom heeft Alfa Accountants en Adviseurs in Wageningen een slimme bandenpomp in gebruik genomen.

Drie vragen

De slimme pomp weet op basis van je kenteken wat de beste bandenspanning voor je auto is. Door drie vragen met ja of nee te beantwoorden – rijd je op winter- of zomerbanden? Heb je net al gereden? En hoeveel mensen zitten er meestal in de auto? – kiest de pomp zelf de ideale spanning. Met extra druk (iets minder comfortabel) kun je je auto nog zuiniger laten rijden.

Minder uitstoot

‘Minstens de helft van de automobilisten rijdt op de verkeerde bandenspanning’, weet Arthur Zantinge, adviseur duurzaamheid bij Alfa Accountants en Adviseurs. ‘En 16% rijdt zelfs rond met één of meerdere banden die zó leeg (of zelfs lek) zijn dat dit acuut gevaarlijke situaties zoals klapbanden kan veroorzaken.’ Met de pomp wil het kantoor een extra bijdrage aan zijn duurzaamheidsdoelstellingen leveren. ‘Auto’s rijden 3 tot 5 procent zuiniger met de juiste spanning, wat dus evenveel CO2 en stikstofuitstoot bespaart. Bovendien gaan je banden langer mee ‘ Normaal staan er zo’n 40 auto’s voor het accountantskantoor. ‘Maar iedereen mag de pomp gebruiken: klanten, andere gebruikers van het bedrijvenpark en alle inwoners van Wageningen.’

Besparen

Elke gebruiker van de Slimme Bandenpomp kan al snel 20 tot 30 euro per keer besparen, bij gebruik elke twee maanden of – indien eerder – elke 5000 km. Alfa verwacht een kostenbesparing van enkele duizenden euro’s per jaar. Nu wordt er nog 400.000 liter brandstof per jaar gebruikt. Alfa is een B Corp en wil duurzaam waarde toevoegen voor klanten, medewerkers én de samenleving. Daarom hebben wij ambitieuze doelen om ons energieverbruik en onze CO2-uitstoot fors te beperken tot netto CO2-neutraal in 2030. Beperking van het aan mobiliteit gerelateerde energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen, fijnstof en microplastics (bandenslijtage) past daarbij. We willen per 2021 geen brandstofauto’s meer aan ons wagenpark toevoegen. Lager energieverbruik vergroot daarnaast de effectieve actieradius van elektrische voertuigen, waardoor elektrisch rijden nog aantrekkelijker wordt.

120 door heel Nederland

De Slimme Bandenpomp werkt op een zonnepaneel (en accu) en heeft geen aansluiting op het lichtnet. Het apparaat is efficiënt met energie, dus het scherm schakelt zichzelf na gebruik automatisch weer uit. Nederland telt 120 slimme bandenpompen. Weten of er één bij jou in de buurt zit? Kijk op www.bandenpomp.nl