Volksbank-topman levert vandaag green card in

De nieuwe CEO van de Volksbank, Martijn Gribnau, levert per direct zijn permanente verblijfsvergunning voor de Verenigde Staten in. Daarmee moet een einde komen aan de onrust die bij de staatsbank was ontstaan.

Amerikaanse sanctierecht

Doordat Gribnau een dubbele nationaliteit had (Nederlands en Amerikaans) dreigde de Volksbank met zijn aanstelling onder het strenge Amerikaanse sanctierecht te vallen. Dit zou gepaard gaan met hogere controlekosten en mogelijke boetes voor de bank. Binnen de top van de bank werd dit risico aanvankelijk onvoldoende onderkend. Bij de benoeming van Gribnau dit voorjaar werd met geen woord gerept over zijn permanente Amerikaanse verblijfsvergunning.

Onenigheid

De raad van commissarissen (rvc) was van mening dat de greencard geen invloed zou hebben op de puur Nederlandse Volksbank, waaronder SNS, RegioBank, BLG Wonen en ASN Bank vallen. In juli waarschuwde de compliance-afdeling van de Volksbank echter voor de risico’s. Nauta Dutilh en De Brauw brachten vervolgens advies uit. Een van de scenario’s was dat Gribnau zijn verblijfvergunning zou kunnen aanhouden als hij zich onthield van besluiten over het sanctiebeleid. De Brauw raadde dit ten stelligste af. De bestuursvoorzitter van een bank moet nu eenmaal bij de besluitvorming over zo’n belangrijk onderwerp betrokken zijn, aldus het adviesrapport, dat door Het Financieele Dagblad is ingezien. Volgens een ingewijde kostte het onderzoek naar de greencard in totaal bijna twee ton, meldt deze krant.

Geblokkeerd

Vlak voor de presentatie van de halfjaarcijfers op 14 augustus gaf het bestuur en de rvc Gribnau het advies zijn greencard op te geven. Tijdens de cijferpresentatie was nog niet duidelijk wanneer hij dat zou doen. De afgelopen weken zijn de risico’s die gepaard gingen met de greencard ‘goed beheersbaar’ geweest, benadrukt een woordvoerder in het Financieele Dagblad. Zo zijn alle transacties naar door de VS gesanctioneerde landen, zoals Cuba, geblokkeerd. In totaal gaat het om negen transacties, alle van particulieren die kleine bedragen overmaakten naar hun familie. De woordvoerder van de bank stelt dat Gribnau van het begin af aan bereid is geweest om zijn greencard in te leveren als er ongewenste gevolgen voor de bank zouden zijn.