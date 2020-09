‘Help ondernemers die nog buiten de boot vallen met uitbreiding lijst SBI-codes’

Er zou een nieuwe uitbreiding van de lijst met SBI-codes moeten komen om ondernemers tegemoet te komen die nu nog altijd buiten de boot vallen bij de steunmaatregelen. Dat schrijft voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland in een brief aan staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Daarin constateert Vonhof ook dat de TVL onvoldoende soelaas biedt voor sommige bedrijven, vanwege hun zeer hoge vaste lasten en hoge omzetverliezen.

MKB-Nederland dringt in de brief aan op een oplossing voor alle bedrijven die vanwege hun SBI-code of specifieke omstandigheden nog altijd buiten de boot van steunmaatregelen vallen. ‘Maatwerk is nodig zodat ook deze ondernemers kunnen overleven, herstructureren en investeren’, schrijft voorzitter Vonhof.

Omzetverliezen

De ondernemersvoorman is zeer positief over de drie steunpakketten tot nu toe, maar wijst erop dat er vanuit de achterban nog altijd signalen komen van bedrijven en sectoren die er niet of onvoldoende mee geholpen zijn, terwijl ook zij forse omzetverliezen lijden. Ook initiatieven als www.ikvalbuitendeboot.nl laten dat zien. Voorbeelden zijn logistieke en schoonmaakbedrijven die vooral leveren aan gesloten en getroffen sectoren, toeleveranciers in de luchtvaartsector en dienstverleners rond onderwijs en training. ‘Ook en vooral in de keten van evenementen valt een waslijst aan toeleveranciers buiten de boot omdat ze de ‘verkeerde’ SBI-code hebben, ondanks eerdere uitbreidingen. Dat is voor hen extra zuur nu de regeling TVL is verhoogd en verlengd.’

Generiek luik

Als het opnieuw uitbreiden van de lijst SBI-codes geen optie is, wil Vonhof dat er een ‘generiek luik’ komt, zodat ondernemers die een andere SBI-code hebben zich wél kunnen melden wanneer ze door corona meer dan 40 procent omzetverlies hebben.

TVL onvoldoende soelaas

Vonhof noemt in de brief verder bedrijven waarvoor de TVL onvoldoende soelaas biedt vanwege de zeer hoge vaste lasten en hoge omzetverliezen, zoals touringcarbedrijven, riviercruises en discotheken. Ook bedrijven die actief zijn in sectoren waar de omzet gebonden is aan de seizoenen, lopen nog steeds tegen knelpunten aan. Voor bedrijven in zwaar getroffen sectoren als de evenementen- en de reissector pleit de voorzitter van MKB-Nederland voor verdere maatwerkoplossingen in samenspraak met de branches zelf.

