Baliemedewerkster ontmaskert Poolse nepbankier

Een Pool die in Nederland actief was met onder meer een niet-bestaande bank is tegen de lamp gelopen dankzij een oplettende baliemedewerkster die zijn valse paspoort herkende. Het OM eist 5 jaar gevangenisstraf.

Een 32-jarige Pool wilde zich in Nederland vestigen en had alvast een villa in Zwammerdam gehuurd. De huur á € 62.000 had hij een jaar vooruitbetaald. Hij moest nog even langs de gemeente Alphen aan den Rijn om zich als inwoner te laten inschrijven. Daar trof hij een baliemedewerkster die een cursus vervalste identiteitspapieren had gevolgd. Ze had opgelet, want ze zag dat zijn Litouwse paspoort vals was. De politie greep de man ter plekke in zijn kraag en toen bleek dat hij ook een vervalst Italiaans rijbewijs op zak had.

Villa vol valse papieren

Een bezoek aan de villa leverde de vondst op van verschillende stempels voor het namaken van documenten, meerdere vervalste papieren en promotiemateriaal van een onbekende vliegtuigmaatschappij. Uit verder onderzoek bleek dat de Pool de huur had betaald vanaf een Tsjechische bankrekening van het bedrijf Custos Trust, waarvan hij inmiddels een Nederlands filiaal had opgericht. Dat was een bank met diverse medewerkers, maar hun contactgegevens leidden volgens het OM altijd naar de Pool zelf.

Spookvluchten verkocht

In Tsjechië viel Custos ook op vanwege een niet te herleiden bedrag van € 4,1 miljoen dat op de bankrekening stond. Dat leidde tot een korte beslaglegging. De ‘bank’ wierf klanten met teksten die zinspeelden op belastingontduiking. Nederland liet na de ontdekking opnioeuw beslag leggen op de Custos-tegoeden. Er was ook een spook-vliegmaatschappij die niet-bestaande chartervluchten verkocht en adverteerde met nepfilmpjes, waarop onder meer vliegtuigen te zien waren met een gephotoshopt logo. Zeker één Nederlanders trapte erin en deed aangifte. Achter de ruim 4 miljoen schuilen diverse bedrijven in Tsjechië, Cyprus, Ierland en Liechtenstein. Het bedrag kon worden herleid naar een Slowaakse eigenaar van een beveiligingsbedrijf. Dat bedrijf was in het nieuws omdat de vermoorde onderzoeksjournalist Ján Kuciak erover had geschreven.

Filmisch

De officier van justitie legt de Pool witwassen, het bezit van valse reisdocumenten, oplichting en verboden wapenbezit ten laste. “Een nep-vliegtuigmaatschappij, nep-contracten, een nep-bank met nep medewerkers, een nep-identiteit. Het kan filmisch overkomen. Maar verdachte schepte nadrukkelijk een faciliteit waar crimineel geld anoniem kon worden gestald. Klanten, notarissen, banken en beslagrechters heeft hij daarbij vakkundig om de tuin geleid. En hij stuurde de Nederlandse justitie doelbewust op een ghost-hunt naar waarschijnlijk niet bestaande getuigen. In de hoop dat van uitstel afstel zou komen.”

De uitspraak is over twee weken; na zijn Nederlandse straf kan de man ook in Polen nog een ontmoeting met justitie verwachten: daar wordt hij gezocht voor het verkopen van niet-bestaande Cessna-vliegtuigen.