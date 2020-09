Belastingplan 2021 en autobelastingen: wat valt er op?

Tja, je zou zeggen dat er over auto’s (en autobelastingen) altijd wat te doen is, toch? Dit jaar valt het reuze mee, hoewel er ook een flinke vereenvoudiging (mogelijk lastenverzwaring) in het Belastingplan verstopt zit.

Allereerst: wat valt er mee?

Qua bijtelling is het nieuws niet zo spectaculair. Eigenlijk ben ik wel blij dat het zo is. De vorig jaar aangekondigde bijtelling van 12% voor nulemissie-auto’s zou namelijk op het laatste moment nog gewijzigd kunnen worden. Dit is vanwege het nieuwe ‘hand aan de kraan’ principe: valt de verkoop van nieuwe nulemissie-auto’s mee of tegen, dan heeft het Ministerie de mogelijkheid de bijtellingskraan wat verder te openen of te sluiten. Dit jaar is het aantal verkopen het mogelijk conform verwachting of wil men wegens Corona niet aan de kraan draaien: de korting op de bijtelling wordt niet gewijzigd (tenminste, dat staat niet in de plannen). De korting blijft 10% dus per saldo is de bijtelling 12%. De cap, oftewel het bedrag waarover de korting geldt, is conform de eerdere plannen op 40.000 euro blijven staan. Voor de nulemissieauto’s uit 2021 geldt dus een bijtelling van 12% over 40.000 en 22% over het restant. De cap gold al niet voor nulemissie auto’s op waterstof. Deze uitzondering wordt nu uitgebreid met nulemissie auto’s op zonne-energie. Die krijgen dus ook een onbeperkte korting op de bijtelling. En nee, dat zijn geen elektrische auto’s die u oplaadt met behulp van uw zonnepanelen, maar elektrische auto’s met zonnecellen op het autodak.

Addertje onder het gras?

Als addertje onder het gras bevat het Belastingplan een wijziging van het heffingsmoment van de BPM. Hoewel, je kunt het nauwelijks een addertje noemen omdat het voorstel best wel een relatief groot deel van het Belastingplan beslaat. Mocht u niet dagelijks met de BPM te maken hebben, dan is het handig om te vermelden dat de BPM-heffing nu min of meer aansluit bij de toestand van de auto op het moment van te naam stellen, terwijl dit wijzigt in het soms eerdere moment waarop de auto wordt ingeschreven in het kentekenregister. U raadt het misschien al: op een eerder moment is een auto meer waard dan op een later moment. Voeg daaraan toe dat een eventuele waardedaling kan leiden tot een lagere BPM, dan weet u hoe de vlag er voor staat. Bij de auto’s waarop de inschrijving en de te naam stelling op dezelfde dag plaatsvinden maakt het niets uit, maar bij andere auto’s bent u mogelijk duurder uit. De autobranche (de RAI) is daarnaast bang dat deze vereenvoudiging als consequentie heeft dat de autodealer de BPM niet meer als voorgeschoten kosten kan beschouwen en daarom – in tegenstelling tot nu – BTW in rekening zal moeten brengen over de BPM. We gaan het zien. Het aantal discussies over de waardedaling tot het moment van te naam stelling en over welk tarief je nu moet hanteren, zal in ieder geval afnemen.

Over het BPM-tarief gesproken: deze worden ook weer eens aangepast. Per 1 juli jl. hebben we een nieuwe tabel, maar deze wordt op 1 januari weer aangepast. Afhankelijk van de milieuvriendelijkheid (CO2-uitstoot) van de auto kan het dan een groot verschil maken of u een nieuwe auto van voor of van na 1 januari koopt. Dit verschil kan een paar euro’s bedragen, maar kan ook oplopen tot tig duizend euro’s. U bent dus gewaarschuwd.

Heleen Elbert is fiscaal-jurist en mediator.