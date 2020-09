Kabinet wil af van vermogenstoets in Tozo

Premier Rutte had maandagavond tijdens de persconferentie over de nieuwe coronamaatregelen een flinke verrassing in petto: het kabinet wil bij nader inzien toch af van de vermogenstoets die per 1 oktober zou worden verbonden aan de Tozo-regeling voor zelfstandigen.

Per 1 oktober wordt in de Tozo 3 een vermogenstoets op beschikbare geldmiddelen ingevoerd, kondigde het kabinet eerder aan. De toets houdt in dat ondernemers met meer dan € 46.520 aan beschikbare geldmiddelen niet in aanmerking komen voor de Tozo 3.

Die aanscherping ‘ligt eigenlijk niet in de rede’, zegt premier Rutte nu. Het steunpakket moet volgens hem ‘meeademen’ met de actualiteit. Wel houdt Rutte nog een kleine slag om de arm, omdat het schrappen van de toets voor problemen zorgt in de uitvoering. De gemeenten, die de Tozo uitkeren, hadden de toets namelijk al ingebed in de nieuwe Tozo-regeling. ‘Maar we zijn erover in gesprek’, zei de premier maandagavond.