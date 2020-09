KPMG brengt EY verder in de problemen in Wirecard-zaak

Al vier jaar voor de implosie van het Duitse betaalbedrijf Wirecard sloeg een klokkenluider bij EY alarm over mogelijke fraude en omkoping. De inmiddels voortvluchtige voormalige Wirecard-directeur Jan Marsalek stopte de kwestie na een intern onderzoek door EY echter in de doofpot.

Dat blijkt uit een tot nu tot ongepubliceerd addendum bij het onderzoek dat KPMG eind 2019 heeft uitgevoerd en door de Financial Times is ingezien. KPMG is daarin bepaald niet mild over de rol die EY als huisaccountant van Wirecard vervulde. EY ligt al langer onder vuur in het boekhoudschandaal, de nieuwe onthullingen van KPMG lijken het accountantskantoor een nog groter probleem op te leveren.

Brief klokkenluider

EY blijkt al in 2016 te zijn gewaarschuwd door een eigen medewerker, die in een brief aan het Duitse EY-hoofdkwartier in Stuttgart meldde dat senior managers bij Wirecard mogelijk fraude hadden gepleegd en één van hen had geprobeerd om een auditor in India om te kopen. Ook werd in de brief melding gemaakt van belangenverstrengeling van senior managers van Wirecard bij de aankoop van drie betaalbedrijven van €340 miljoen. Enkele Wirecard-managers hadden belangen in de verkopende partij.

Geen actie

De brief van de EY-klokkenluider ging niet over het volledige fraudeschandaal zoals zich dat in de loop van dit jaar ontvouwde bij het inmiddels failliete Wirecard, maar stelde dus wel al flinke misstanden aan de kaak. Na een intern onderzoek door fraudeonderzoekers van EY werd echter door Wirecard-directeur Marsalek besloten verder geen actie te ondernemen.

KPMG-onderzoek

In het tot nu toe ongepubliceerde 61 pagina’s tellende addendum zijn bevindingen van KPMG opgenomen die niet direct onder de onderzoeksopdracht vielen waarmee het accountantskantoor eind vorig jaar de omvang van de Wirecard-fraude blootlegde. Toch vond KPMG de bevindingen dusdanig ernstig dat het besloot om ze niettemin toch te rapporteren. Het EY-onderzoek naar de melding van de klokkenluider was volgens KPMG incompleet. Ook had EY naar het oordeel van het andere Big Four-kantoor een derde partij moeten inschakelen bij het onderzoek naar de beschuldiging van omkoping.

Bron: FT