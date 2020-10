MKB-Nederland wil ook uitstel lokale belastingen

Ondernemers die door de coronacrisis uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, moeten van gemeenten mede door de nieuwe overheidsmaatregelen langer uitstel krijgen voor het betalen van de lokale belastingen. Dat vindt MKB-Nederland, dat de gemeenten een brief heeft geschreven.

Dinsdag liet staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) weten dat de betalingsregeling voor belastingschulden is verruimd. Ondernemers krijgen nu 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen. De terugbetalingstermijn begint pas vanaf 1 juli 2021 te lopen; eerder hadden bedrijven 24 maanden de tijd, vanaf 1 januari 2021. Afbetalen gaat met een vast bedrag per maand en de invorderingsrente blijft tot eind 2021 (bijna) geheel achterwege. Ruim 250.000 ondernemers hebben uitstel van betaling aangevraagd; van die groep hebben er 50.000 hun schuld alweer afbetaald.

Een lijn trekken

Maar Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, vindt dat ook voor de lokale belastingen de terugbetalingstermijn naar 36 maanden moet. ‘Eén lijn trekken is niet alleen duidelijk, het vergroot ook de overlevingskansen van uw plaatselijke ondernemers’, schrijft Vonhof aan de gemeenten. Hij verwijst naar de meest recente maatregelen die opnieuw ondernemers in de horeca, cultuur, sport en verblijfsrecreatie treffen. ‘Het gaat om ondernemers die van groot belang zijn voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid, en die in veel gevallen ook anderszins een bijdrage leveren aan de gemeenschap. We vragen gemeenten daarom dringend zich hard te maken voor de overlevingskansen van deze ondernemers en hun langer te tijd geven om uitgestelde lokale belastingen te betalen.’ Ondernemers hebben te maken met gemeentelijke heffingen als de precariobelasting, de OZB en toeristenbelasting.

Vonhof heeft ook de waterschappen en provincies aangeschreven met dezelfde oproep.