Oei oei oei (Afas sponsort musical over Johan Cruyff)

Afas, onder meer bekend van zijn software voor accountantskantoren, sponsort een musical over Johan Cruijff. De productie moet in september 2021 gaan draaien in het nieuwe AFAS Theater, dat bij het hoofdkantoor in Leusden hoort.

Afas steunt cultuur en sport

Afas (omzet 166 miljoen euro, winst 62 miljoen euro) produceert de musical in samenwerking met theatermaker Tom de Ket en het management van Johan Cruijff. ’14 de musical’ zal op zaterdag 25 september 2021 in het nieuwe AFAS Theater in Leusden in première gaan. ‘Een voorstelling over Cruijff is een langgekoesterde wens van ons en we zijn zelf actief op zoek gegaan naar partners om tot deze mooie productie te komen. Die zoektocht is iets waar wij al langere tijd mee bezig waren. ‘Samen doen’ is een boodschap die Cruijff vaak heeft gepropageerd. Dat past ook heel goed bij ons DNA’, vertelt algemeen directeur van AFAS Bas van der Veldt. ‘We hebben de entertainment en sportsector altijd gesteund; sectoren die het ook op dit moment niet makkelijk hebben. Op deze manier kunnen wij nog eens een extra bijdrage leveren.’

Wel voetballen, niet zingen

Het management van de in 2016 overleden Johan Cruijff is betrokken bij de ontwikkeling van de voorstelling. Een wens vanuit het management was Johan in de voorstelling vooral veel te laten praten en voetballen, maar niet te laten zingen. Dit is een begrijpelijk verzoek voor wie zich de single ‘Oei oei oei (dat was me weer een loei)’ uit 1969 nog herinnert. Dat plaatje haalde toen plek 21 in de Top 40.

14 de musical

Tom de Ket maakte van het levensverhaal van de legendarische nummer 14 met een paradoxale persoonlijkheid, een script dat gaat over ambitie, liefde, vriendschap maar ook over jaloezie, eenzaamheid en verraad. De Ket koos voor het genre musical, maar wel in een vorm die past bij de eigenzinnigheid van de sporter. Cruijffs vrouw Danny krijgt een grote rol in de voorstelling. Haar sterke persoonlijkheid en uitgesproken meningen zorgde er mede voor dat het magere jongetje uit Betondorp, werd wie hij was.

Hoofdkantoor

AFAS heeft zich ten doel gesteld een zo breed mogelijk publiek te enthousiasmeren voor het nieuwe AFAS Theater in Leusden: ‘Nederland telt, als het er al niet meer zijn, zo’n zes miljoen voetbalfans en Johan Cruijff spreekt een enorm grote groep Nederlanders aan. Ook mensen die normaal nooit een musical zouden bezoeken, hopen wij te verleiden met deze productie’, vertelt Van der Veldt. Het theater is onderdeel van het nieuwe hoofdgebouw van AFAS Software. Naast voorstellingen zullen er ook presentaties, congressen en andere soorten grote events gaan plaatsvinden.