Bij AFAS ben je welkom voor fiscaal

Jelmer Schepers, Salesmanager bij AFAS, vertelt: ‘Op het moment dat jouw vertrouwde softwareleverancier stopt met de fiscale dienstverlening komt er veel op je af. Gaan we door met het aangedragen alternatief? Of kiezen we als organisatie ervoor om juist nu over te stappen’’. De fiscale software van AFAS is ontwikkeld door en voor administratie- en accountantskantoren en is voorzien van alle mogelijkheden en werkt heel intuïtief. De aangiftesoftware is 30 tot 40% efficiënter dan andere pakketten. Al met al zorgt dit ervoor dat er momenteel jaarlijks 1.4 miljoen aangiftes worden gedaan met behulp van de fiscale software van AFAS.

Schepers vervolgt: ‘Wij kunnen jou en je kantoor meteen verder helpen met het overstappen naar de fiscale software van AFAS. Daarbij is het belangrijk om je te realiseren dat we de zorgen van je overnemen, hierdoor ben je snel operationeel met de fiscale software van AFAS. Door de tijd heen hebben wij hier veel ervaring mee opgedaan. Meer dan 1800 kantoren zijn al succesvol overgestapt op het fiscale pakket van AFAS’.

Maak de stap naar het accountantskantoor van nu

Nieuwe fiscale software biedt vooral kansen! Je kunt namelijk direct de bezem door je fiscale aangiften heen halen. De fiscale software van AFAS bevat alle functionaliteiten die jij van aangiftesoftware mag verwachten. Denk daarbij dus aan alle biljetten voor inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, btw aangifte, de voorlopige aangifte, vooraf ingevulde aangifte en ga zo maar door. Een compleet softwarepakket dat jou ontzorgt.

Meer weten?

Wil je graag meer weten? Of ben je gewoon benieuwd? Wij staan voor je klaar om je te helpen.