Keijzer twijfelt niet over afwijzing leningen voor starters

De meerderheid van de aanvragen voor een CoronaOverbruggingslening (COL) van start-ups is geweigerd. Staatssecretaris Keijzer blijft erbij dat dit terecht is.

Naar verwachting

De verwachting was dat van het totaal aantal aanvragen dat bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in behandeling wordt genomen ongeveer 50% gehonoreerd zal worden en daarmee 50% zal worden afgewezen. Dit is in de praktijk ook het geval, laat Keijzer weten op Kamervragen. De meest voorkomende afwijzingsgronden zijn momenteel:

behoort niet tot de doelgroep,

onvoldoende relatie coronacrisis,

onvoldoende comfort dat onderneming in staat is om lening af te lossen uit eigen toekomstige cashflow,

onvoldoende comfort dat volgende investeringsronde wordt opgehaald en

onvoldoende informatie aangeleverd om een inschatting te kunnen maken.

Keijzer deelt de mening dat start-ups de steun moeten krijgen die zij verdienen. De ROM’s bezitten de expertise en kennis om deze vragen goed te beoordelen. De ROM’s hebben ruime ervaring in het beoordelen van business cases en (risicovolle) investeringsaanvragen. ‘Om deze reden ben ik ervan overtuigd dat zij de start-ups helpen die geholpen moeten worden.’

Summiere onderbouwing

De Kamer had ook vragen over de summiere onderbouwing die starters kregen voor hun afwijzing. Zij ervoeren willekeur bij de toekenning van de lening. Keijzer stelt dat zij de ROM’s een beoordelingskadermet criteria heeft meegegeven, juist om willekeur tegen te gaan. Dit beoordelingskader is opgenomen in de leningsovereenkomsten die zijn gesloten met de ROM’s. ‘ Met deze beoordelingscriteria wordt objectiviteit nagestreefd. Ik herken me dan ook niet in het standpunt dat er sprake zou zijn van willekeur bij het toekennen van een lening.’

In dit beoordelingskader is een aantal criteria gesteld. Voorbeelden hiervan zijn:

Toets op lopende kredietfaciliteiten met de bank (normaal en coronamodules).

Bedrijven moeten onderbouwen dat terugval in geprognosticeerde omzet gevolg is van COVID-19-crisis.

De steun moet vallen binnen het gestelde staatssteunkader van de EC (loopt tot 31 december 2020).

De procedure van het beoordelingsproces is dat de aanvragen voordat ze bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) terechtkomen, eerst door TechLeap worden geselecteerd op grond van grove criteria zoals doelgroep en bedrag. Wanneer de aanvragen bij de ROM’s binnenkomen, worden de bijgevoegde business cases en informatie doorgenomen door een investment manager. De investment managers controleren de ingediende COL-aanvragen op een set objectieve voorwaarden en worden daarnaast gevraagd om de aanvragen op een aantal kwalitatieve criteria zoals fte, R&D, belang innovatie te controleren. Ook dient er te worden gekeken naar het toekomstperspectief van het bedrijf dat een aanvraag indient. Deze criteria hebben deels een subjectieve aard, maar zijn van groot belang om vast te kunnen stellen of een bedrijf met overheidssteun kan overleven. Keijzer: ‘Na een zorgvuldige behandeling wordt de aanvraag op grond van het professioneel oordeel van de investment manager verder in behandeling genomen of afgewezen. Als een aanvraag verder in behandeling wordt genomen, wordt er een onderhandelingsperiode gestart over het contract tussen de ROM en het bedrijf. Nadat de overeenkomst is getekend wordt het leningsbedrag overgemaakt. De ROM’s bezitten de expertise, kennis en ruime ervaring in het beoordelen van business cases en het investeren in toekomstbestendige bedrijven. Zij ondersteunen, namens de overheid, als jaren die bedrijven die de markt niet ondersteund. Ik ben dan ook van mening dat zij de aangewezen organisaties zijn om COL uit te voeren.’

Corona

Onderdeel van de set criteria is de vraag of de problemen van het bedrijf verband houden met COVID-19. Dit wordt getoetst aan de hand van een 12 maands-liquiditeitsoverzicht, waaruit financieringsbehoefte ten gevolge van COVID-19 moet blijken. Om te bepalen of een bedrijf toekomstbesteding is, moet er naast de cijfers ook worden gekeken naar de geschiedenis van het bedrijf, toekomstplannen en de persoon achter het bedrijf. Deze beoordeling kan niet worden ondervangen in een set criteria. De ROM’s bezitten de expertise, kennis en ruime ervaring in het behandelen van risicovolle investeringen om de aangeleverde informatie te kunnen beoordelen en een goede afweging te maken over het toekomstperspectief van de aanvrager, aldus Keijzer.