Werkgevers minder coulant tijdens tweede piek

Vakbond FNV merkt dat werkgevers minder geduld hebben met thuiswerkende medewerkers die door corona in de knel komen. Er zou minder begrip zijn voor quarantaine, kinderen die thuis zijn of de zorg voor een ziek familielid.

Minder toeschietelijk

Zeker tijdens de eerste golf van de corona-uitbraak was behoorlijk wat coulance bij werkgevers, zegt José Kager van vakbond FNV in NRC Handelsblad. Zij waren scheutig met calamiteitenverlof, dat in geval van nood in één en soms twee vrije dagen per keer voorziet. En dat jengelende kinderen menig Teams-vergadering verstoorden, werd lachend geaccepteerd. Maar nu het werk door de tweede coronagolf opnieuw in de knel komt, lijkt het geduld een beetje op te raken. Kager bespeurt enig ongeduld bij werkgevers. ‘Sinds het einde van de zomervakantie merken we dat ze soms wat minder toeschietelijk zijn als werken door de omstandigheden niet of minder goed lukt.’

Calamiteitenverlof

Calamiteitenverlof is volgens jurist Anneke van Kesteren van het Juridisch Loket niet gebonden aan een maximumaantal keren per jaar. Een werkgever kan calamiteitenverlof niet zomaar weigeren. Maar de druk op werknemers om bij een noodsituatie vrije dagen of verlof op te nemen, wordt wel groter. Werkgevers willen mensen niet onbeperkt minder laten werken. Dit betekent dat de werknemer zijn ‘calamiteitendag’ uit eigen zak moet betalen. Bij kortdurend zorgverlof valt dat nog enigszins mee. In de wet is geregeld dat je per jaar twee weken (althans twee keer het normale aantal werkuren per week) mag opnemen. Dat kan je ook spreiden over een langere periode. De werkgever moet die uren voor minimaal 70 procent doorbetalen, en in sommige cao’s ligt dat percentage nog wat hoger.

Onbetaald

Maar zijn de zorgverlofdagen op, dan moet de werknemer onbetaald verlof opnemen. Dit kan bijvoorbeeld langdurig zorgverlof zijn (zes weken per jaar) of ouderschapsverlof (in totaal 26 weken). Voorwaarde is wel dat kinderen jonger zijn dan acht jaar. En bovendien hebben veel ouders hun ouderschapsverlof al opgebruikt rondom de geboorte van hun kinderen. Strikt genomen moet ouderschapsverlof minimaal twee maanden van tevoren worden aangevraagd.

KPMG

In NRC Handelsblad komt accountantskantoor KPMG aan het woord. Medewerkers mochten de eerste weken van de lockdown in maart een dag per week calamiteitenverlof opnemen om de zaken thuis te organiseren, aldus de krant. In de tweede piek ziet KPMG dat werknemers liever vakantiedagen opnemen, zo vertelt HR-directeur Caroline Tervoort. ‘Bijzondere verlofvormen komen gezien de financiële consequenties niet meteen in beeld, zeker langdurig onbetaald of gedeeltelijk betaald verlof niet.’ Toch tuigde het bedrijf aan het begin van de zomer twee extra regelingen op. ‘Rond mei zagen we dat we onze medewerkers wat meer support moesten bieden. Collega’s die worstelden met thuiszittende kinderen of een ziek familielid waren soms al door hun vakantiedagen heen. Terwijl wij met zes weken vakantie een vrij riante regeling hebben.’

Met de nieuwe regelingen konden medewerkers gedeeltelijk betaald verlof opnemen, wat breder in te zetten is dan zorgverlof. Daarvoor kregen zij 15 tot 30 procent van hun salaris doorbetaald. Of ze mochten tijdelijk minder uren gaan werken, waarbij andere arbeidsvoorwaarden, zoals pensioenopbouw, gewoon doorliepen. Deze regelingen waren geldig tot 1 oktober. De organisatie overweegt verlenging, aldus Tervoort.

Bron: NRC Handelsblad