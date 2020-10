Fraudeur schreef zich snel in bij KvK voor TOGS-steun: boete en werkstraf

Een dag na bekendmaking van de voorwaarden van de TOGS-regeling schreef een 26-jarige man zich in bij de Kamer van Koophandel met een kappersbedrijf. Daarmee wist hij aanspraak te maken op 4000 euro via de corona-steunregeling, al kwam zijn bedrog al snel uit.

Bij de rechtbank Rotterdam moest de man zich vrijdag verantwoorden voor die actie. Het OM schetste wat er na zijn inschrijving volgde. “Vervolgens heeft hij op de aanvraag TOGS aangegeven dat hij verwachtte de komende 3 maanden 4000 euro aan vaste lasten te zullen hebben voor zijn bedrijf.”

Strafrechtelijk onderzoek en doorzoeking

De 4000 euro die op zijn (studenten)rekening werd overgemaakt en direct daarna contant werd opgenomen leidde tot een melding, waarop een strafrechtelijk onderzoek werd gestart. Tijdens de daaropvolgende doorzoeking van de FIOD op het bedrijfsadres, ook het woonadres van de verdachte en zijn moeder, werd niets aangetroffen dat kon doorgaan voor een kapsalon. Ook onderzoek van de bankrekening leverde geen informatie over vaste lasten op.

Geen terugboeking

Het gegeven dat de 26-jarige de 4000 euro direct contant had opgenomen wijst er volgens de officier op dat verdachte het geld niet had aangevraagd om er daadwerkelijk vaste lasten mee te bekostigen voor een toekomstige situatie. “Waar het geld is gebleven is niet bekend. Verdachte heeft tot op heden geen actie ondernomen om het onterecht ontvangen geld terug te boeken”, meldde de officier vrijdag.

Strafeis en vonnis

Het OM eiste een gevangenisstraf van 2 maanden en een schadevergoedingsmaatregel van 4000 euro plus rente met de mogelijkheid van 50 dagen hechtenis. De rechter legde de verdachte een werkstraf van 180 uur en toewijzing van de vordering zoals geëist op.