Venloos raadslid stapt naar Hoge Raad over verklaring boekhouder

Gemeenteraadslid Ali Oruç uit Venlo werd onlangs veroordeeld voor hypotheekfraude, maar zijn advocaat Ybo Buruma meldt dat hij in cassatie gaat. Daarbij draait het om een verklaring van de boekhouder van Oruç over het al dan niet gefingeerde dienstverband van diens vrouw.

Hypotheekfraude

Oruç vormt een eenmansfractie in de Venlose gemeenteraad. Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde hem onlangs voor hypotheekfraude, en legde daarbij een taakstraf van 120 uur op. Wel werd de Limburger vrijgesproken van witwassen. De fraudezaak draait om een arbeidscontract dat de partner van Oruç kreeg bij zijn onderneming. Het hof oordeelt dat het daarbij om een fictief contract gaat, dat puur was bedoeld om een hypotheek mee te krijgen.

Verklaring boekhouder

Advocaat Buruma laat nu aan regionaal dagblad De Limburger weten dat zijn cliënt naar de Hoge Raad stapt. De belangrijkste reden daarvoor is dat de verklaring van de boekhouder van Oruç’ onderneming verkeerd zou zijn geïnterpreteerd. Volgens Buruma verklaarde de boekhouder namelijk dat hij zich nog wel wat kon herinneren van de hele kwestie, het contract en de werkzaamheden. Maar in de uitspraak van het gerechtshof staat juist dat de boekhouder zich daar helemaal niets van kan herinneren.

De rechtbank oordeelde in eerste aanleg dat er te weinig aanknopingspunten waren dat het dienstverband daadwerkelijk heeft bestaan. Buruma: “Daarom hebben we de boekhouder gehoord. Hij was er tenslotte bij. Als blijkt dat de verklaring net aangepast is gelezen, want ik ga er niet vanuit dat dit een tikfout is in het arrest, dan denken we een middel in handen te hebben. Het is een dubbeltje op zijn kant.”