‘Miljarden van tabaksfabrikanten via Nederland om belasting te ontwijken’

De vier grootste tabaksbedrijven ter wereld sluizen jaarlijks miljarden euro’s door Nederland met als doel belasting te ontwijken. Dat concludeert journalistencollectief The Investigative Desk na uitgebreid onderzoek, schrijft NRC. De vier bedrijven zijn British American Tobacco, Philip Morris, Japan Tobacco en Imperial Brands.

Financiële transacties via brievenbusfirma’s

Er is in het onderzoek gekeken naar financiële transacties in de periode 2010-2019. De tabaksfabrikanten gebruiken volgens de journalisten van The Investigative Desk Nederlandse brievenbusfirma’s als doorvoerhaven voor een deel van hun buitenlandse inkomsten. Jaarlijks gaat het volgens de onderzoeksjournalisten om zeker 7,5 miljard euro aan dividend, rente en royalty’s.

British American Tobacco en Big Four-kantoor

In Nederland loopt al een rechtszaak tegen British American Tobacco (BAT). Die fabrikant heeft volgens de Belastingdienst van 2003 tot 2016 € 4 miljard aan winst verschoven, zodat het daarover geen belasting hoefde te betalen. Deels gebeurde dit doelbewust buiten het zicht van de fiscus om, stelt de Belastingdienst. Een van de Big Four-kantoren heeft volgens de fiscus BAT geholpen om diens handelswijze ‘te verhullen’. Om welk kantoor het gaat is onduidelijk. PwC was van 1998 tot maart 2015 accountant van BAT.

De tabaksfabrikanten willen tegenover NRC niet inhoudelijk reageren op vragen over hun financiële beleid. In een reactie zeggen de bedrijven zich in elk land te houden aan de wet- en regelgeving.