‘Tabaksfabrikant leidde fiscus doelbewust om de tuin, Big Four-kantoor hielp’

British American Tobacco (BAT) heeft volgens de Belastingdienst van 2003 tot 2016 € 4 miljard aan winst verschoven, zodat het daarover geen belasting hoefde te betalen. Deels gebeurde dit doelbewust buiten het zicht van de fiscus om, stelt de Belastingdienst. Er zijn daarom navorderingen en bestuurlijke boetes opgelegd aan de fabrikant van Lucky Strike en Pall Mall. Die boetes lopen waarschijnlijk in de tientallen miljoenen. Dat meldt het FD naar aanleiding van de zitting die afgelopen week plaatsvond bij de belastingkamer van de rechtbank Noord-Holland.

‘Hoogste bedrag aan navorderingen ooit’

De Britse tabaksfabrikant heeft in totaal ruim €1,2 miljard opzijgezet voor naheffingen, boetes en rente die de onderneming boven het hoofd hangen. Voor zover bekend is dat het hoogste bedrag aan navorderingen dat de Nederlandse fiscus ooit heeft opgelegd. BAT is het ‘volstrekt oneens met de beoordeling van de Belastingdienst’, stelt het in een schriftelijke verklaring. Het bedrijf is in beroep gegaan.

Big Four-kantoor

Een van de Big Four-kantoren heeft volgens de fiscus BAT geholpen om diens handelswijze ‘te verhullen’. Om welk kantoor het gaat blijft vooralsnog onduidelijk. PwC was van 1998 tot maart 2015 accountant van BAT.

Zaak niet openbaar

Belastingzaken zijn niet openbaar. Omdat het aanvechten van bestuurlijke boetes bij de rechter dat wel is werd afgelopen donderdag een klein stukje van het juridische gevecht tussen BAT en de fiscus zichtbaar.

Bron: FD