13% minder accountantskantoren opgericht in derde kwartaal

In het derde kwartaal van dit jaar zijn 13% minder accountantskantoren opgericht dan in het derde kwartaal van 2019, blijkt uit CBS-cijfers. Daarmee doet de branche het iets beter dan gemiddeld: in heel Nederland daalde het aantal nieuwe bedrijven met 16%.

De daling van het aantal nieuw opgerichte ondernemingen is de grootste in acht jaar. In het laatste kwartaal van 2012 zakte dat aantal met 31% nog bijna tweemaal zo sterk in. In totaal zijn er 46.000 nieuwe bedrijven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, tegen 54.600 in het derde kwartaal van vorig jaar. De sterke afname is een echo van de eerste corona-besmettingsgolf in het tweede kwartaal. In die periode was de daling van nieuw opgerichte bedrijven met 4% nog minimaal, al was dat al een fors verschil met de +13% uit het eerste kwartaal.

Administratiekantoren verder in de min

In de accountancybranche kwamen er 420 bedrijven bij, tegen 485 een jaar eerder. Dat is in lijn met de daling in het tweede kwartaal, toen de afname aan nieuwe inschrijvingen op -10% uitkwam. In het eerste kwartaal was er nog sprake van een plus van 20%. In de categorie ‘administratieve dienstverlening’ is de daling in nieuwe kantoren met 20% wat groter: daar openden 355 ondernemingen de deuren, tegen 445 in dezelfde periode vorig jaar. De specialistische zakelijke dienstverlening zag er in totaal 8.560 nieuwe bedrijven bijkomen, 19% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Reisbranche ziet grootste daling

Bij de horeca (-35%) en de reisbureaus (-46%) is de afname het sterkst, al kwamen er ook in de sector cultuur, sport en recreatie (-34%), het onderwijs (-31%) en de bouw en de gezondheids- en welzijnszorg (elk -24%) fors minder bedrijven bij. Het aantal potentiële concurrenten voor Booking.com wil in coronatijd ook niet erg groeien: het aantal nieuwe reisinformatie- en reserveerbureaus is met liefst 65% gedaald. Bij het personenvervoer over de weg gingen 61% minder nieuwe bedrijven open.

Het aantal nieuwe handelsbedrijven groeide juist met 20%. Dat komt vooral doordat er bijna de helft meer webwinkels zijn opgericht: er kwam er in het derde kwartaal 2.060 extra bij vergeleken met een jaar eerder (+47%). De handel is daarmee voor het eerst de sector met de meeste bedrijfsoprichtingen in Nederland.