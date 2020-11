Tussenstap naar box 3-belasting reëel rendement in het verschiet

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën hoopt vanaf 2022 een tegenbewijsregeling in te kunnen voeren voor mensen die spaargeld in box 3 hebben, als tussenstap naar een belasting op basis van het reële rendement. Dat meldde Vijlbrief maandag aan de Tweede Kamer.

Onderzoek naar tegenbewijsregeling

De ministerraad stemde onlangs al in met een onderzoek naar de tegenbewijsregeling, waarmee mensen die kunnen aantonen dat zij vooral of uitsluitend spaargeld hebben minder belasting zouden hoeven betalen. Het kabinet komt met het onderzoek, op aangeven van VVD-Kamerlid Lodders, tegemoet aan de wensen van spaarders, zoals oudere belastingplichtigen die hebben gespaard voor hun pensioen. Bij de huidige rentestand brengt hun spaargeld soms minder op, waardoor hun (aanvullende) pensioenvoorziening slinkt. Het advies dat Vijlbrief inwint moet in het voorjaar van 2021 klaar zijn. Vijlbrief gaf er wel de waarschuwing bij dat zo’n regeling met de hand moet worden uitgevoerd. ‘Het is gemakkelijk te regelen, maar niet gemakkelijk uitvoerbaar’, meldde de staatssecretaris.

Rendement bepalen

Vijlbrief schat in dat het technisch inmiddels mogelijk is om ‘van seconde tot seconde’ bij te houden hoeveel rendement belastingplichtigen behalen en laat dat nu onderzoeken. Vervolgens is het de vraag of en hoe de fiscus dat in de systemen kan meenemen. De staatssecretaris sluit niet uit dat daarvoor een alternatief systeem nodig is.

Extra vermogensbelasting

In verschillende verkiezingsprogramma’s wordt ondertussen al gepleit voor invoering van een echte vermogensbelasting. Ook in de ‘bouwstenen’ voor een nieuw belastingstelsel liggen verschillende varianten op tafel voor belasting van vermogen. Het bouwstenenonderzoek wordt meegenomen als er na de verkiezingen een nieuw kabinet geformeerd moet worden.

Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelde vorig jaar dat de belasting aan de hand van een forfaitair rendement op stelselniveau in strijd was met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), mits het nominaal gemiddeld haalbare rendement lager was dan de belastingdruk van 1,2%.