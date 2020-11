Loket NOW 3 maandag open, UWV verwacht flinke drukte

Werkgevers die gebruik willen maken van de derde NOW kunnen vanaf maandag 16 november (9.00 uur) een aanvraag indienen bij UWV voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden oktober tot en met december 2020. Aanvragen voor de derde periode van de NOW-regeling kunnen worden ingediend tot en met zondag 13 december 2020. UWV maakt zich op voor duizenden aanvragen per dag.

Veel aanvragen verwacht vanwege gedeeltelijke lockdown

Waar de eerste aanvraagperiode NOW, aan het begin van de coronacrisis, goed was voor bijna 140.000 toekenningen, daalde dat aantal in de tweede periode tot zo’n 63.000. UWV-bestuurder Janet Helder: ‘In de tweede aanvraagperiode waren veel coronamaatregelen versoepeld. Veel bedrijven hadden de tegemoetkoming in de loonkosten niet meer of minder hard nodig’, zegt Helder. ‘De situatie is nu anders. Door de aangescherpte lockdownmaatregelen, die bepaalde sectoren zoals de horeca hard treffen, houden we er rekening mee dat het aantal aanvragen flink kan oplopen en dat het vanaf de eerste dag topdrukte wordt. Dan kan het gaan om duizenden aanvragen per dag. Daar zijn we op voorbereid.’

Voorwaarden wijken af van tweede aanvraagperiode

Ook in de derde aanvraagperiode komen werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten, dit keer voor de maanden oktober tot en met december 2020. Maar de voorwaarden zijn op een aantal punten afwijkend ten opzichte van de vorige periode:

De tegemoetkoming in de loonkosten is dit keer niet maximaal 90 procent, maar maximaal 80 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies.

De loonsom mag met 10 procent dalen zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming.

De extra verlaging van de tegemoetkoming bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt.

Werkgevers hebben een inspanningsplicht om werknemers bij ontslag te begeleiden naar ander werk. Wanneer sprake is van bedrijfseconomisch ontslag tijdens deze derde aanvraagperiode is de werkgever verplicht zich te melden bij UWV Telefoon NOW voor van werk naar werk-ondersteuning.

In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald.

Goede voorbereiding

Aanvragen voor de derde periode van de NOW-regeling kunnen worden ingediend tot en met zondag 13 december 2020. Helder: ‘Om de aanvragen snel te kunnen verwerken en voorschotten snel te kunnen uitbetalen is het van belang dat werkgevers zich van te voren goed informeren en voorbereiden, zodat ze de aanvraag in één keer goed en volledig invullen. Op onze website is alle informatie te vinden die ze nodig hebben.’

Realistische inschatting van belang

Minstens zo belangrijk is het dat werkgevers een goede inschatting maken van hun situatie. Dat is van belang met het oog op de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming die later volgt. Wie minder omzetverlies heeft geleden dan opgegeven of te maken heeft met een dalende loonsom, kan worden geconfronteerd met een terugvordering. Om werkgevers te helpen bij het maken van een inschatting, zijn online rekenhulpen ontwikkeld, die vanaf aanstaande vrijdag te gebruiken zijn. Op www.rekenhulpomzetverlies.nl kunnen werkgevers dan het percentage aan omzetverlies over een periode van drie maanden berekenen. De simulatietool op www.simulatienow.nl laat zien wat de gevolgen van een dalende loonsom zijn voor de uiteindelijke afrekening.

‘We adviseren werkgevers echt gebruik te maken van die hulpmiddelen vóór ze een aanvraag indienen, om onaangename verrassingen achteraf te voorkomen’, zegt RvB-lid Janet Helder. ‘En heb je later alsnog te maken met een daling van de loonsom, of maak je toch meer omzet dan verwacht, reserveer dan geld met het oog op een mogelijke terugbetaling.’

Na de derde aanvraagperiode volgen straks ook nog een vierde en vijfde aanvraagperiode, voor een tegemoetkoming in de loonkosten over de maanden januari tot en met maart 2021 en april tot en met juni 2021.