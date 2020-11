Kredietverstrekker denkt BMKB-C regeling impuls te kunnen geven

De stroperige BMKB-C regeling leek tot nu toe niet bepaald een succes, maar October zegt daar wat op te hebben gevonden. Door de inzet van de BMKB-C regeling te combineren met haar eigen technologie denkt het MKB-financieringsplatform nu met het Corona Snelkrediet in 24 uur duidelijkheid te kunnen geven over toekenning van een staatstgegarandeerde lening.

BMKB-C

Tot op heden hebben ruim 4.500 ondernemingen gebruik gemaakt van de BMKB-C waarbij 883 miljoen euro aan krediet is verstrekt volgens cijfers van de Corona Monitor van de Nederlandse Vereniging van Banken. Van het krediet verleend onder alle garantieregelingen is tot nu toe slechts een heel klein deel verstrekt via non-bancaire financiers.

Corona Snelkrediet

Met het Corona Snelkrediet kan een ondernemer binnen 24 uur een bindend voorstel voor financiering tot 200 duizend euro ontvangen met garantstelling van de overheid, meldt October. Door een aantal handelingen die horen bij de normale BMKB-C kredietaanvraag te vervangen door technologie kan October die financieringsbehoefte nu sneller vervullen.

Staatssecretaris positief

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) is positief over het initiatief van October: “Juist in deze tijd is het ontzettend belangrijk dat ons midden- en kleinbedrijf over voldoende middelen kan blijven beschikken. Snel duidelijkheid krijgen over een aanvraag kan voor MKB’ers van cruciaal belang zijn. Daarom ben ik blij dat een FinTech partij zoals October de BMKB-C regeling op deze manier inzet en zorgt voor snelle uitsluitsel over de kredietaanvraag. Het zijn dit soort initiatieven die ons MKB nodig heeft.”

Liquiditeit cruciaal, ook als vaccin beschikbaar is

Uiteindelijk lopen de steunpakketten van de overheid af en ook het belastinguitstel dient te worden terugbetaald. Het MKB is intussen op haar reserves ingeteerd, en als de situatie normaliseert, zal de behoefte aan werkkapitaal sterk toenemen. “De crisis ontvouwt zich in slow motion en kan worden beperkt indien het MKB over voldoende liquiditeit beschikt”, zegt CEO Luuc Mannaerts van October Nederland. “Wij verwachten daarom een sterk groeiende financieringsbehoefte bij ondernemers.”

Zuid-Europese voorloper

In Italië en Frankrijk, waar October ook als financier actief is, is het verstrekken van krediet in een hoog tempo sinds deze zomer al mogelijk. “Instant Projecten noemen we dat en daarmee voorzien we ondernemers binnen vier uur van een commitment en binnen 24 uur staat het geld op de rekening. Hier wordt gefinancierd met een 90% staatsgarantie”, vertelt Mannaerts. “Een dergelijke garantie zou ons Corona Snelkrediet ook in Nederland nog meer impact geven, maar zover is het nog niet.”