‘Drastische aanpassing derde steunpakket nodig’

Er moet een veel ruimhartiger compensatie komen voor de inkomstenderving van ondernemers in de sectoren die op last van de overheid én impliciet zijn gesloten. Het derde steunpakket zou daarvoor drastisch moeten worden aangepast.

Reserves zijn op

Dat zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. “Nu deze ondernemers nog steeds niet open kunnen, moeten ze veel meer steun krijgen. Ze hebben al die tijd alleen een gedeeltelijke tegemoetkoming in de loonkosten en de vaste lasten gekregen en zijn door hun reserves heen. Nu er met het opschalen van het testbeleid en nieuwe vaccins licht aan het eind van de tunnel is, dreigen ze vlak voor de finish alsnog te struikelen.”

‘Te lage tegemoetkoming’

Het stoort de ondernemersvoorman dat de steun van het kabinet voor de gesloten sectoren niet verder komt dan wat er nu ligt. “Het beeld is steeds dat ondernemers zo goed geholpen worden, en voor heel veel bedrijven en banen is het steunpakket ook de redding. Maar dat geldt níet voor de ondernemers die expliciet door de overheid zijn gesloten, zoals de horeca, of die als gevolg van overheidsbeleid geen werk hebben, zoals de reisbureaus, de evenementen- en beveiligingsbranche. Die zijn opgeteld al maanden buiten bedrijf en met de huidige steun dus echt niet geholpen. De tegemoetkoming vaste lasten is veel te laag en de NOW is er om te voorkomen dat hun medewerkers hun baan verliezen.”

Overheidsbeleid werkt door

Volgens Vonhof ontbreekt vaak het besef hoe ver het overheidsbeleid doorwerkt in ketens. “Als het dringend advies is: ga niet op wintersport, raakt dat niet alleen de reisbureaus, maar worden er ook geen ski’s verkocht. En als wordt gezegd: blijf zoveel mogelijk thuis, ga niet samen winkelen, dan blijft die schoenenzaak met zijn voorraad zitten. Die wordt waardeloos want de nieuwe collectie is al ingekocht.”

Faillissementen

De voorzitter van MKB-Nederland wijst erop dat zo talloze bedrijven alsnog gaan omvallen en alle steun in dat geval weggegooid geld is. “Het ziet er steeds meer naar uit dat we door de inzet van grootschalig testen en het mogelijke begin van een vaccinatieprogramma in het voorjaar weer redelijk normaal kunnen gaan draaien. Dan zou het doodzonde zijn als bedrijven zo vlak voor de finish alsnog struikelen, omdat het kabinet nu te zuinig is.”

Domino-effect

Dat zou bovendien grote gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en voor toeleveranciers in de keten. Vonhof vreest een domino-effect aan faillissementen. “Dat kunnen we als rijk land niet laten gebeuren. Het kabinet moet deze ondernemers nú echt stevig compenseren, want wat er nu aan de hand is, is volledig buiten hun schuld. Dan mogen we volgend jaar misschien eindelijk weer naar een evenement of op reis, maar is er geen bedrijf meer over om dat voor ons te organiseren.”

