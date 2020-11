Eerste week levert ruim 21.000 NOW 3-aanvragen op

Het UWV heeft in de eerste week ruim 21.000 aanvragen ontvangen voor de derde periode van de NOW-regeling. Aan 946 werkgevers is inmiddels een voorschot betaald.

Voor de derde fase van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid kunnen werkgevers tot en met 13 december een aanvraag doen. Het loket ging vorige week maandag open; van de aanvragen zijn er tot nu toe 9.781 goedgekeurd. Het bedrag aan vorige week betaalde voorschotten bedraagt € 26 miljoen. Het aantal tot nu goedgekeurde aanvragen is goed voor een voorschot van € 236 miljoen. Op de eerste dag kwamen er 7.000 aanvragen binnen.

Meer dan in tweede fase

Het aantal aanvragen ligt tot nu toe wat hoger dan in de tweede fase, toen de eerste werkweek 17.000 aanvragen opleverde. Het aantal van de eerste NOW-regeling in april ligt vele malen hoger: toen kreeg het UWV in de eerste week 79.000 aanvragen te verwerken.

Bij de derde NOW-steunmaatregel krijgen werkgevers met minimaal 20% omzetverlies over een periode van drie maanden tot eind dit jaar maximaal 80% van de loonkosten vergoed. Het voorschot bedraagt 80% van de tegemoetkoming en de loonsom mag met 10% dalen zonder gevolgen voor de compensatie. Het UWV wijst op het belang de aanvraag in één keer goed en volledig in te vullen en een realistische inschatting te maken van de situatie. Dat kan met een rekenhulp en een indicatie van het voorschot kan worden gemaakt op www.simulatienow.nl.