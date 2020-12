Nieuw keurmerk voor financieringsadvies MKB

De Stichting MKB Financiering introduceert op 1 januari het nieuwe keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB. Doelstelling is het vak van financieringsadviseur op een hoger niveau te krijgen.

Maandag is alvast de website www.erkendfinancieringsadviesmkb.nl online gegaan. De stichting wil met het keurmerk de positie van

MKB-ondernemers bij het aanvragen en realiseren van financieringen versterken. ‘Het Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB komt gezien de huidige coronaperiode op het juiste moment’, vindt de organisatie. ‘Met een groeiende financierings- en liquiditeitsbehoefte bij ondernemers en een toenemend aantal aanbieders van geld is het belangrijk dat bedrijven kunnen vertrouwen op gekwalificeerd, onafhankelijk en gedegen financieringsadvies- en begeleiding. Het keurmerk gaat daaraan bijdragen.’

Examens vanaf begin volgend jaar

Financieringsadviseurs kunnen zich vanaf begin 2021 inschrijven voor het examen Erkend Financieringsadvies MKB. Organisaties krijgen het keurmerk als ze minimaal één erkend financieringsadviseur in huis hebben. Het keurmerk wordt ook ondersteund door NBA en SRA en heeft daarnaast de zegen van staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): ‘Het keurmerk zorgt ervoor dat ondernemers gemakkelijker de juiste adviseur kunnen vinden voor het realiseren van hun financieringsplannen. Dit vergroot de slagingskans op het verkrijgen van financiering en kan ondernemers de armslag bieden om de huidige economische crisis door te komen.’

Gedragscode

Twee pijlers ondersteunen het keurmerk: eentje met richtlijnen en criteria voor een organisatie die financieringsadvies verstrekt en eentje met eisen aan de financieringsadviseur zelf. Onderdeel van het keurmerk is een gedragscode. ‘Hierin zijn afspraken vastgelegd over transparantie van tarieven en provisies, vertrouwelijkheid en over de dienstverlening door financieringsadviseurs. Ook is in samenwerking met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) een onafhankelijk Klachtenloket voor organisaties met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB opgezet.’

Voorzitter van de stichting is Ronald Kleverlaan.