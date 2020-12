Geen succes voor curatoren Imtech in zaak tegen advocaten

De Raad van Discipline van de Orde van Advocaten heeft de klachten die de curatoren van het failliete installatiebedrijf Imtech hadden ingediend tegen vier (voormalige) advocaten van De Brauw Blackstone Westbroek niet-ontvankelijk verklaard. Een flinke tegenvaller voor de curatoren, die vonden dat De Brauw zo’n € 4,5 miljoen terug moet betalen.

Het beursgenoteerde Imtech ging in 2015 failliet met een tekort van € 1,5 miljard. Het noodlijdende bedrijf gaf de jaren voor het faillissement een slordige € 100 miljoen uit aan adviseurs, onder wie de advocaten van De Brauw, om het tij te keren. De juristen legden een rekening van € 55 miljoen neer en dat was buitensporig hoog, vinden curatoren Jeroen Princen en Paul Peters.

Klachten

De curatoren hadden de vier topadvocaten voor de tuchtrechter gedaagd wegens het in hun ogen excessieve declareren én wegens misleidende adviezen en dubbele petten. De € 4,5 miljoen die zou moeten worden terugbetaald was in de laatste weken voor het faillissement van Imtech aan het advocatenkantoor betaald. De vier advocaten, onder wie hoogleraren, zouden onbetamelijk hebben gehandeld bij hun advisering. Niet alleen door veel te veel geld te vragen, maar ook door misleidende informatie over de financiële situatie van Imtech de wereld in te brengen. De Brauw beriep zich echter op verjaring en stelde ook dat de curatoren het niet zo nauw nemen met de waarheid. De klacht zou wat het Zuidaskantoor betreft bovendien niet-ontvankelijk moeten worden verklaard omdat de curatoren noch de schuldeisers ooit cliënt zijn geweest van het kantoor.

Tuchtrechter: verkeerde adres

De Raad van Discipline geeft De Brauw daarin nu gelijk en vindt dat de curatoren aan het verkeerde adres zijn met hun klachten. ‘De beoordeling of deze klachten tuchtrechtelijk verwijtbaar zijn, kan niet los worden gezien van de uitkomst van civiele procedures’, schrijft het college in de uitspraak. De tuchtrechter verwacht dat de procedure bij de civiele rechter ‘nog vele jaren’ zal duren. Los daarvan hebben de curatoren ‘geen direct tuchtrechtelijk belang’, oordeelt de Raad. De tuchtrechter stelt ook vast dat Imtech voorafgaand aan het faillissement ‘zich nooit heeft beklaagd’ over het optreden en het declaratiegedrag van De Brauw.

Reacties

De Brauw is tevreden, laat een woordvoerder weten. ‘Het is goed te zien dat de Raad onze argumentatie heeft gevolgd. Wij wachten eventuele vervolgstappen van curatoren nu af.’ De curatoren gaan de uitspraak bestuderen, meldt curator Jeroen Princen.

