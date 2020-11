Curatoren Imtech nemen na KPMG ook advocaten op de korrel

Tuchtrecht: de curatoren van het in 2015 failliet verklaarde Imtech hebben het er druk mee. Een maand geleden zaten ze bij de Accountantskamer met een klacht tegen drie KPMG’ers, maandag bezetten ze de banken bij de raad van discipline van de Orde van Advocaten. Dit keer met een klacht tegen vier topadvocaten.

Er staat dan ook een hoop op het spel. Het beursgenoteerde installatiebedrijf Imtech sloot de deuren met een tekort van € 1,5 miljard. Het noodlijdende bedrijf gaf de jaren voor het faillissement een slordige € 100 miljoen uit aan adviseurs, onder wie de advocaten van De Brauw, om het tij te keren. De juristen legden een rekening van € 55 miljoen neer en dat was buitensporig hoog, vinden curatoren Jeroen Princen en Paul Peters. Ze hebben vier advocaten nu voor de tuchtrechter gedaagd wegens dat excessieve declareren én wegens misleidende adviezen en dubbele petten.

Kunstgreep in de kas

In de advocatenwereld wordt de aandacht daarvan afgeleid door te wijzen op de € 25 miljoen die de curatoren zelf inmiddels hebben gespendeerd aan salaris, onderzoek en procedures. Dat heeft een flinke hap uit de boedel genomen. Die is aangevuld met € 14 miljoen vanuit een Britse dochter van Imtech. ‘Een kunstgreep in de kas’, volgens sommige advocaten. Die doelen op de constructie waarmee Peters en Princen het geld hebben vrijgemaakt, namelijk door zichzelf aansprakelijk te stellen voor een transactie met dat dochterbedrijf van vlak na het faillissement.

De Brauw moet zo’n € 4,5 miljoen terugbetalen, vinden de curatoren. Dat bedrag is in de laatste weken voor het faillissement aan het advocatenkantoor betaald. De vier advocaten, onder wie hoogleraren, zouden onbetamelijk hebben gehandeld bij hun advisering, niet alleen door veel te veel geld te vragen, maar ook door misleidende informatie over de financiële situatie van Imtech de wereld in te brengen. De Brauw beroept zich op verjaring.

Ook tuchtzaken tegen KPMG

Ook KPMG is door Peters en Princen in de beklaagdenbank gezet. Dat leidde onlangs tot een zitting vol emoties bij de Accountantskamer. De curatoren klagen onder meer dat de accountants ten onrechte een goedkeurende verklaring hebben afgegeven bij de jaarrekening 2012 van Imtech. Vorig jaar stond de jaarrekening 2011 ter discussie; dat leverde toen drie KPMG-accountants al een bestraffing op.

Lees hier meer berichten over de Imtech-zaak

Bron: FD