‘NOW-steun kan door fout in opzet ook leiden tot extra verliezen’

Ondernemers kunnen waarschijnlijk rekenen op nieuwe steunmaatregelen van de overheid. Maar bij zwaar getroffen sectoren als de horeca blijkt de NOW-steun bedrijven tot nu toe soms juist meer verliezen te bezorgen.

Het FD illustreert dat aan de hand van het Italiaanse restaurant La Dolce Vita in Eindhoven. Eigenaar Kosta Tasi leek in oktober, toen zijn zaak voor de tweede keer de deuren moest sluiten, hulp te krijgen van zijn chef en sous-chef. Die wilden wel ontslag nemen per 1 december – mits zij later als eersten weer zouden worden aangenomen. Dat gaf financieel wat lucht, dacht Tasi. Zijn twee duurste werknemers zouden een WW-uitkering krijgen en het bedrijf bespaarde op de loonkosten.

Geen besparing, maar extra lasten

Financieel adviseur Hans Huiberts ging uitrekenen wat de gevolgen zouden zijn voor de NOW-subsidie zou betekenen en kwam erachter dat Tasi geen € 7.200 zou besparen, maar € 3.000 moest toegeven. Dat was teleurstellend, maar daarmee komt de doelstelling van de NOW direct uit de verf, aldus de officiële instanties: bedrijven en banen in stand houden zolang de economie door het virus stilstaat.

Lees ook: 60% moet NOW1 terugbetalen

Geen 80%, maar 60% van de loonkosten gedekt

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland vindt dat nu ten onrechte het beeld ontstaat dat de belastingbetaler eerst 90% en nu 80% van de loonkosten voor zijn rekening neemt. De berekening van adviseur Huibers lijkt dat te bevestigen: het Italiaanse restaurant krijgt dit kwartaal met 76% minder omzet een kleine 60% van de salariskosten vergoed. Zonder de chef en sous-chef in dienst zou de tegemoetkoming zijn gedaald tot 50% van de loonkosten, netto bijna € 3.000 lager. De NOW3 was wel bedoeld om reorganisaties mogelijk te maken, waarbij de steun pas wordt aangepast als de loonsom 10% lager is. Dat zou bij Tasi het geval zijn geweest. Volgens Huibers zitten er ‘rare dingen’ in de NOW, ‘die in de snelheid niet goed zijn doordacht’.

Faillissementen niet voorkomen

De financieel adviseur leidt uit berekeningen voor andere klanten af dat de NOW-tegemoetkomingen bij lange na niet voldoende zullen zijn om te voorkomen dat bedrijven failliet gaan. Bij een groter omzetverlies pakt de steun in relatieve zin juist lager uit. Met de aanname dat personeelskosten 34% van de omzet bedragen, kunnen ondernemers bij 30% minder omzet 90% van de loonkosten uit de overblijvende omzet plus NOW betalen: meer dan de beoogde 80%.

Onevenredig zware verliezen

Gaat de omzet meer dan 60% onderuit, dan wordt die 80% niet meer gehaald en als er helemaal geen omzet meer is, wordt nog 67% van de loonkosten gedekt door de NOW. Een dergelijk effect kent ook de TVL-regeling, volgens Huiberts. Hij spreekt van een fout in de opzet, waardoor de horeca met een geschatte omzetdaling van 75% in het laatste kwartaal onevenredig zware verliezen gaat lijden.

Bron: FD