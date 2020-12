Bijna kwart van het kleinbedrijf denkt minder te investeren in 2021

Nederlandse ondernemers verwachten minder te investeren in 2021. 21 procent van de bedrijven geeft aan dat de investeringen in het komende jaar zullen afnemen in vergelijking met 2020, tegenover 15 procent die denkt meer te investeren. In het kleinbedrijf voorziet een kwart van de bedrijven in 2021 minder investeringen. Dat meldt het CBS op basis van statistisch onderzoek voor het ‘Jaarbericht Staat van het MKB 2020’.

Afname investeringen kleinbedrijf

24 procent van de ondernemers in het kleinbedrijf (5 tot 50 werkzame personen) verwacht minder investeringen in 2021 vergeleken met 2020, meldt het CBS. 13 procent denkt juist meer te investeren. Per saldo verwacht dus 11 procent in het kleinbedrijf een afname van de investeringen, meer dan in het middenbedrijf (per saldo 4 procent) en het grootbedrijf (per saldo 2 procent). In het middenbedrijf (50 tot 250 werkzame personen) verwacht 22 procent en in het grootbedrijf (250 of meer werkzame personen) verwacht 18 procent minder te investeren in 2021, vergeleken met 2020.

Horeca- en cultuurondernemers

Ongeveer 42 procent van de horeca-ondernemers in zowel klein- als middenbedrijf verwacht minder te investeren in 2021, vergeleken met 2020. 17 procent denkt juist meer te investeren. Het kleinbedrijf in de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie verwacht per saldo 23 procent minder te investeren. Daar waar 11 procent een toename in investeringen verwacht, geeft 34 procent aan minder te investeren.

Alleen in de bedrijfstak onroerend goed verwachten ondernemers in zowel klein- (per saldo 8 procent) als middenbedrijf (per saldo 42 procent) een toename in investeringen. In het middenbedrijf verwacht 43 procent meer te investeren in 2021, terwijl 1 procent denkt minder te investeren.

Het jaarbericht is beschikbaar op de website StaatvanhetMKB.nl.