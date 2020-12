Nog eens 7.000 NOW-aanvragen na nieuwe maatregelen

Afgelopen week hebben na de bekendmaking van de strengere coronamaatregelen nog eens 7.000 werkgevers een NOW-aanvraag ingediend. In totaal heeft UWV nu 65.000 aanvragen voor NOW 3 ontvangen.

Aanvragen kon tot en met 13 december, maar de loketten gingen afgelopen dinsdag weer open na de toespraak van premier Rutte. Een NOW-aanvraag kan nog tot en met zondag 27 december worden gedaan.

Berekening periode

De derde NOW-ronde gaat over de loonkosten voor de maanden oktober tot en met december. Criterium is net zoals voorheen minimaal 20% omzetverlies over een periode van drie maanden. Wie geen NOW 2-aanvraag heeft gedaan, mag zelf kiezen over welke periode ze het verlies berekenen. Dat mag ook over de periode november-januari of december-februari zijn. ‘Zij kunnen in die keuze dus (enigszins) rekening houden met de nu aangekondigde maatregelen. Voor werkgevers die wel gebruik hebben gemaakt van de tweede aanvraagperiode NOW geldt dat de drie maanden waarover zij het omzetverlies opgeven, moeten aansluiten op de periode die ze de vorige keer hebben opgegeven.’

NOW 3: € 1,2 miljard steun

De overheid betaalt maximaal 80% van de loonkosten bij een omzetverlies van 100%. Er wordt eerst een voorschot van 80% van de tegemoetkoming betaald. De derde NOW-steunregeling heeft tot nu toe tot ruim 55.000 toegekende aanvragen geleid voor in totaal ruim 1 miljoen werknemers. Werkgevers hebben al € 1,2 miljard aan voorschotten ontvangen; gemiddeld hebben de werkgevers 55% omzetverlies opgegeven.