Retailers vinden voorstel voorraadvergoeding te mager

De regeling voor de voorraadvergoeding die het kabinet voorstelt aan door de lockdown gedupeerde retailondernemers is onrealistisch en moet veel hoger. Dat stelt brancheorganisatie INretail op basis van berekeningen voor mode-, schoenen- en sportondernemers.

Mkb-bedrijven in de non-food-detailhandel, die in elk geval tot 19 januari dicht moeten blijven, kunnen aanspraak maken op een vergoeding voor hun seizoensgevoelige voorraad. Veel winkels hebben met het oog op de feestdagen flink ingekocht en het is nog maar de vraag of ze die voorraad na heropening kwijtraken. Daarvoor heeft de overheid de eenmalige Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel bedacht. Die biedt minimaal 2,8% compensatie voor het omzetverlies (bij een omzetverlies van 30%). De maximale tegemoetkoming is € 20.160. De Europese Commissie moet er nog wel toestemming voor geven; de voorraadvergoeding wordt vanaf de tweede helft van januari uitbetaald en is vrijgesteld van vennootschaps- en inkomstenbelasting.

Rekensom

Het kabinet heeft enkele rekensommetjes gemaakt; zo zou een doorsnee kledingzaak met een omzet van € 200.000 per kwartaal aanspraak kunnen maken op € 13.700 subsidie bij een omzetverlies van 30% in het vierde kwartaal. Die bestaat uit € 4.500 TVL, € 7.500 NOW en € 1.700 subsidie voorraadkosten. De steun kan oplopen tot € 40.550 bij 80% omzetverlies, waarbij de voorraadvergoeding uitkomt op € 5.750.

Klein pleistertje

Maar INretail vindt de berekening niet aansluiten bij de werkelijkheid: die is namelijk overgenomen van een vergelijkbare som voor de horeca. ‘De inkoopwaarde van de voorraad bij winkels is velen malen hoger. Bij een ton omzetverlies wordt de vergoeding die een winkel ontvangt € 2.800. Dat is een klein pleistertje op een gapend grote wond. Nu wordt een vijfde van de afgeschreven voorraad vergoed, maar de helft is een realistischer regeling. Dat is ook het uitgangspunt van de TVL.’

Tussen wal en schip

Een ander punt van kritiek is dat de regeling per kwartaal geldt, terwijl de lockdownperiode ook nog de eerste drie weken van 2021 beslaat. ‘Dat werkt dempend in de vergoedingsberekening. Ondernemers kunnen nu tussen wal en schip vallen als je in beide kwartalen niet aan de norm voldoet en niets krijgt, maar wel met een groot omzetverlies kampt. Dat voelt enorm oneerlijk.’

Volgens INretail leidt de vergoedingsregeling tot nog grotere problemen. ‘Er is begrip dat het kabinet een snelle oplossing zoekt en teruggrijpt op de horeca-vergoedingsregeling. Maar dat vervolgens niet het verschil is weggewerkt tussen de waarde van de koelkastvoorraad en die van een hele kledingwinkel is niet correct. Dat moet gerepareerd worden.’