Nieuwste BSN’s veroorzaken fout in salarisadministratie

Burgerservicenummers die eind vorig jaar zijn uitgegeven kunnen een foutmelding veroorzaken bij de salarissoftware. Dit meldt de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Het gaat om nummers in de reeks tussen 700000000 en 779000000.

Controles

De foutmelding ontstaat doordat in bepaalde softwareprogramma’s aanvullende controles ingebouwd zijn die deze specifieke nummers als een fout nummer zien. Door deze controle kunnen werkgevers nu niet de burgerservicenummers van deze medewerkers in de salarisadministratie invoeren. Dit brengt de personen in kwestie onbedoelde schade toe, aldus de RvIG.

Niet op de hoogte

De Rijksdienst was naar eigen zeggen niet op de hoogte van deze ingebouwde controle en stelt dat de betreffende softwareleveranciers die moeten verwijderen. De burgerservicenummers waar de salarisprogramma’s mee de fout in gaan voldoen aan de zogenoemde elfproef waarmee kan worden gekeken of een bepaald nummer een geldig burgerservicenummer is. De RvIG heeft de softwareleveranciers waar het om gaat geïnformeerd, zodat zij hun eigen klanten kunnen waarschuwen.