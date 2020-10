Banken en verzekeraars doen dringend beroep op accountants: geen BSN-nummer meer gebruiken

Het BSN-nummer mag in verband met de privacyregelgeving niet meer voorkomen in het advies- en aanvraagtraject van een financieel product. Verzekeraars en banken hebben de NBA daarom gevraagd geen BSN-nummers meer te vermelden op loonstroken en jaaropgaven.

Organisaties als het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging van Banken en de NHG hebben een brief gestuurd aan de NBA. Zij werken veelvuldig met loonstroken en jaaropgaven: die zijn onmisbaar als iemand bijvoorbeeld een hypotheek wil aanvragen. Maar onder de nieuwe privacywetgeving mag het daarop vermelde BSN-nummer niet meer worden verwerkt door aanbieders en bemiddelaars. Die worstelen al een tijdje met dat gegeven: hypotheekadviseurs kiezen bijvoorbeeld de oplossing om het nummer weg te lakken op documenten. Maar juridisch waterdicht is dat niet.

BSN alleen voor contact overheid en burgers

De financiële adviesbranche roept nu de hulp in van accountants: ‘U zou de financiële sector enorm helpen als u het BSN niet meer vermeldt op loonstroken en jaaropgaven.’ De organisaties wijzen erop dat het BSN bewust door de overheid uit het Handboek loonheffingen 2020 is gehaald als gegeven om op de loonstrook te zetten.

Reden voor het verwerkingsverbod is dat het BSN primair bedoeld is voor contact tussen overheid en burgers. ‘De verwerking van het BSN in de correspondentie tussen adviseurs of bemiddelaars met klanten, bijvoorbeeld bij advies, bemiddeling, verkoop, preventief beheer, claims of het verhelpen van betalingsproblemen, mag niet. Het is niet toegestaan dat niet-overheidsinstellingen het BSN verwerken (zoals vastleggen, raadplegen, gebruiken, doorzenden en wissen), tenzij de wet zegt dat dit moet’, aldus de brancheorganisaties in de brief die ook door ICT-leveranciers is ondertekend. Ze doen een dringende oproep aan accountants om het BSN-nummer niet meer op te nemen in documenten die klanten gebruiken om een financieel product aan te vragen. ‘Vraagt een klant uw document bij u aan voor de aanvraag van een financieel product? Stel het document dan op zonder BSN of haal het BSN weg op het document, voordat u het verstuurt naar de klant. Alternatief kan zijn om klanten de mogelijkheid te bieden een document zonder BSN te downloaden.’

Lees de oproep van financieel dienstverleners