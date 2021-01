Veel flexwerkers, zzp’ers en ondernemers komen moeilijk rond

Bijna de helft van de flexwerkers, zzp’ers en ondernemers komt vaker dan in de zomer van 2020 moeilijk rond. Dat blijkt uit een rapport van het Nibud in opdracht van Wijzer in geldzaken.

Het Nibud onderzocht vorig jaar meerdere keren welke gevolgen de coronacrisis heeft voor werkenden in verschillende situaties. Al eerder bleek dat flexwerkers, zzp’ers en ondernemers de crisis eerder in hun portemonnee merkten dan werknemers met een tijdelijk of vast contract. De merkbare gevolgen zijn nu verder toegenomen. Van de flexwerkers heeft 44 procent moeite met rondkomen, van de zzp’ers is dat 50 procent en bij de ondernemers geeft 47 procent aan dat zij nu meer dan vorig jaar financiële problemen ondervinden.

Weinig geld achter de hand

Het Nibud constateert dat mensen die getroffen zijn door de crisis ook daarvoor al kwetsbaarder waren dan anderen. Ze hebben een iets lager inkomen en minder spaargeld. Ze hebben ook vaker betalingsachterstanden en kunnen minder makkelijk rondkomen dan mensen die de crisis (nog) niet voelen. Bijna een derde van de respondenten heeft onvoldoende geld achter de hand om vier maanden zonder inkomsten op te kunnen vangen. Eveneens een derde heeft minder dan € 2.500 spaargeld. Met name werknemers met een flexibel dienstverband hebben vaker geen buffer.

Hulp

Hoewel de meeste ondervraagden zeggen dat ze hulp zullen zoeken voordat er problemen ontstaan, gaan de mensen die nu kampen met geldproblemen als gevolg van de crisis, niet actief op zoek naar hulp. Dat wil niet zeggen dat ze geen hulp willen; als het wordt aangeboden accepteren ze het wel.