4you doet twee overnames in Zuid-Holland

4you accountancy heeft zich versterkt met de audit- en assurancepraktijken van Bouwer & Officier en Stielstra & Partners.

Stielstra heeft vestigingen in Rijswijk en Wassenaar en telt circa tien medewerkers. Bouwer & Officier is gevestigd in Den Haag. 4you heeft zelf inmiddels 20 werknemers en vestigingen in Delft en Nijmegen.

Beroep vullen met lef

‘Met name voor de auditpraktijk zal het komende boekjaar een intensieve periode worden. De maatschappelijke relevantie van het accountantsberoep is nog nooit zo springlevend geweest en is daarmee essentieel voor haar klanten en stakeholders’, laat het bedrijf weten. ‘Wij vinden het beroep als accountant intrigerend, mooi en dat vullen we met lef. Hiermee nemen we stappen in de innovatieve mogelijkheden die in het vooruitzicht liggen’, zegt eigenaresse Antoinette Dijkhuizen. ‘Het komende jaar zal in het teken gaan staan van de uitvoering van integrale controles op basis van data-analyse. Het gaat daarbij niet alleen om de inhoud van het accountantsdossier maar óók om het geven van begeleiding aan onze klanten.’