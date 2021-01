Nieuw meldpunt moet naleving betaaltermijnen aan mkb in beeld brengen

Mkb-ondernemingen die door grote bedrijven niet binnen de afgesproken betaaltermijn betaald krijgen kunnen dit vanaf vandaag anoniem melden bij het tijdelijk Meldpunt Achterstallige Betalingen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Hiermee wil de overheid zicht krijgen op de naleving van de afgesproken betaaltermijnen van het grootbedrijf aan het mkb.

Toezicht op naleving

Afgelopen zomer kondigde staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat aan te willen onderzoeken of er toezicht nodig is op de naleving van betaaltermijnen tussen het grootbedrijf en het midden- en klein bedrijf. Uit cijfers van de afgelopen jaren blijkt dat rekeningen steeds later betaald worden, in plaats van eerder.

Wetswijziging

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Justitie en Veiligheid (J&V) werken daarnaast aan een wetswijziging om de maximale wettelijke betaaltermijn van het grootbedrijf aan het mkb te verkorten van 60 naar 30 dagen.

Inzicht in betaalgedrag

Het ministerie van EZK wil met het tijdelijk meldpunt inzicht krijgen in het betaalgedrag van grootbedrijven aan het mkb en de meldingsbereidheid van benadeelde mkb-ondernemers. De ACM verzamelt daarom op verzoek van staatssecretaris Keijzer voor de duur van één jaar meldingen over grootbedrijven die de wettelijke of afgesproken betaaltermijn overschrijden. Het ministerie van EZK zal de uitkomsten na één jaar evalueren om te bepalen of onafhankelijk toezicht wordt ingesteld.

Melding maken kan via het online formulier van het Meldpunt achterstallige betalingen op de website van de ACM.