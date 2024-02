ACM geeft toestemming voor fusie Alfa en ABAB

Alfa en ABAB mogen fuseren. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 26 februari besloten, blijkt uit een woensdag gepubliceerde mededeling.

Melding

Op 8 februari werd de voorgenomen fusie tussen Alfa en ABAB bij de Autoriteit Consument en Markt gemeld. Dat was formeel gezien een melding in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. De transactie valt onder het concentratietoezicht zoals bedoeld in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet. Het betreft een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder a, van de Mededingingswet.

Onderzoek

De ACM heeft de voorgenomen concentratie onderzocht. Een vergunning is niet nodig, concludeert de toezichthouder. De ACM heeft geen reden om aan te nemen dat de voorgenomen fusie van de twee accountantskantoren de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze zal belemmeren.

Fusie

In december maakten Alfa en ABAB bekend dat zij de mogelijkheden van een fusie onderzochten. Met het samengaan zou een organisatie ontstaan met een omzet van ruim 169 miljoen euro (cijfers 2022 AV Top 50) en zo’n 2000 medewerkers. De fusie zou medio 2024 zijn beslag moeten krijgen, lieten de kantoren weten.