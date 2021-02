Hoekstra ziet nog niks in kwijtschelden belastingschulden ondernemers

Minister Hoekstra van Financiën voelt er voorlopig weinig voor om kwijtschelding te beloven aan ondernemers die als gevolg van de coronamaatregelen in de financiële problemen zitten en belastingschulden hebben opgebouwd. Hoekstra vindt het daarvoor te vroeg, zegt hij in zijn wekelijkse gesprek met RTL Z.

DNB voor kwijtschelding

DNB-president Klaas Knot zei afgelopen zondag in tv-programma Buitenhof dat het kwijtschelden van zulke belastingschulden op een bepaald moment onder voorwaarden zou moeten kunnen. Dat zou wat Knot betreft wel alleen voor individuele gevallen moeten gelden en pas nadat Nederland uit de pandemie is gekomen.

Andere ondersteuning

Ook Hoekstra vindt het nog te vroeg om het over kwijtschelden te hebben. De demissionaire minister en CDA-lijsttrekker wijst op de drie manieren waarop ondernemers nu al ondersteund worden. “We hebben de steunpakketten, dat is één. Ondernemers krijgen 36 maanden om hun belastingschuld terug te betalen, dat is twee. En het is al mogelijk voor ze om, als dat niet goed gaat, een individuele regeling te treffen met de Belastingdienst voor het aflossen van die schuld.”

Hoekstra wil nu eerst kijken ‘hoe ver we komen in die 36 maanden’. “Het is te ingewikkeld om daar nu verder op vooruit te lopen.” Helemaal uitsluiten doet de minister de mogelijkheid van kwijtschelding echter niet.

Bron: RTLZ