Tweede Kamer wil meer steun voor kleine ondernemers

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een verdere verlaging van het drempelbedrag in de Tegemoetingkoming Vaste Lasten (TVL), om daarmee meer kleine ondernemers voor de steun in aanmerking te laten komen. De Kamer nam dinsdag een motie van PvdA’er Gijs van Dijk aan waarin het kabinet wordt verzocht om de vastelastendrempel in de te verlagen of andere maatregelen te treffen om kleine ondernemers te steunen.

Volgens Van Dijk wordt met het voorstel de drempel voor vaste lasten in de TVL verlaagd naar €1500, al wordt in de tekst van de motie geen getal genoemd. In de Tweede Kamer leven al langer zorgen over (kleine) ondernemers die nog steeds buiten de boot vallen bij de verschillende steunregelingen.

Debat over uitbreiding steunpakket

In de laatste uitbreiding van het steunpakket die het kabinet aankondigde werd de TVL al flink verruimd. Zo werd onder meer de drempel voor vaste lasten al verlaagd van €3000 naar €2000. Om kleine ondernemers zoals kappers en pedicures aanvullend te ondersteunen beloofde het kabinet toen al de mogelijkheid te onderzoeken om meer kleinere ondernemers toegang te geven tot de TVL.

Motie TVL

Tijdens het Kamerdebat over de uitbreiding stelde PvdA’er Van Dijk dat door de voorwaarden voor de Tozo en de TVL veel zzp’ers en kleine ondernemers er niet voor in aanmerking en gezinnen de armoede in worden geduwd. Een meerderheid in de Kamer heeft nu ingestemd met een motie van het Kamerlid waarin wordt geconstateerd dat kleine ondernemers, zoals de beautysector, kappers en buurtwinkels, nu vaak tussen wal en schip vallen. Omdat zulke kleine ondernemers vaak geen buffers of spaargeld meer hebben wordt de regering in het voorstel verzocht ‘om de vastelastendrempel te verlagen of andere maatregelen te treffen om deze kleine ondernemers te steunen’.

__________________________________________________________________________________________________________________